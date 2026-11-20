Tối mai, 21/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, sẽ tổ chức khai mạc Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026.

Đây là hoạt động thứ hai trong chuỗi ba Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026. Trước đó, không gian quảng bá, kết nối đã được tổ chức tại tỉnh Lào Cai (vào tháng Mười vừa qua, trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò). Sự kiện thứ 3 sẽ được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, gắn với Festival Hoa Đà Lạt vào tháng 12 tới.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại Cà Mau có diện tích 400m², quy tụ 30 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị đến từ 14 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Nghệ An, Tây Ninh, Đồng Nai, Tuyên Quang, Lào Cai, An Giang và Cà Mau.

Các hoạt động quảng bá, kết nối sẽ diễn ra từ ngày 21-25/11/2026.

Các sản phẩm trưng bày dịp này được tuyển chọn, bố trí khá đa dạng, từ thủy hải sản chế biến như nước mắm Phú Quốc, chả mực, tôm khô, khô cá lóc, bánh phồng tôm,… đến các loại nông sản, trái cây sấy, mứt, trà, đồ uống, thực phẩm chế biến, gia vị và sản phẩm dược liệu, chăm sóc sức khỏe. Nhiều đặc sản vùng miền cũng được giới thiệu như trà Thái Nguyên, các sản phẩm từ sen, hạt điều, mắc ca, đông trùng hạ thảo, mật ong và tinh dầu.

Điểm nhấn của không gian là được thiết kế bằng vật liệu tre, nứa thân thiện với môi trường, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các khu vực được bố trí gồm cổng đón tiếp, tiểu cảnh trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP, khu thao diễn, thử nếm sản phẩm và các điểm check-in phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, các chủ thể OCOP có cơ hội quảng bá câu chuyện sản phẩm, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa bản địa; đồng thời kết nối với doanh nghiệp phân phối, đơn vị kinh doanh du lịch và đối tác tiêu thụ. Qua đó, sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tham gia hệ thống quà tặng du lịch, các điểm bán tại khu, điểm du lịch và chương trình trải nghiệm nông thôn.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Với quy mô 350 gian hàng, Festival có các khu vực trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, giới thiệu việc làm và ẩm thực, cùng khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa.”

Các sản phẩm từ tôm Cà Mau góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Cà Mau đang quyết tâm hướng đến. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau còn diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Định vị lại ngành tôm”; quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua và các hoạt động trải nghiệm như bắt tôm, câu tôm càng xanh, phân loại tôm…

Đáng chú ý, sáng 21/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027, tập trung đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ, nhận diện khó khăn và dự báo những thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất cũng như yêu cầu của thị trường.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, Festival Tôm Cà Mau còn có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao như Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống, giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM và giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ IV.

Với thông điệp “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới,” Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau; đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, ẩm thực và tiềm năng du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc./.

Giảm nghèo bền vững: Đưa sản phẩm bản địa vươn tới phân khúc giá trị cao Ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, khai thác giá trị văn hóa và tăng liên kết thị trường, là hướng đi quan trọng để người dân không chỉ thoát nghèo mà còn có cơ hội vươn lên làm giàu.