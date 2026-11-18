Ngày 18/11, tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2026 tổ chức họp đợt 1 nhằm xem xét hồ sơ đề nghị công nhận mới và đánh giá lại các sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Qua rà soát, Hội đồng thống nhất thông qua 12/16 sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng mới đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Bốn sản phẩm còn lại chưa đạt yêu cầu, buộc các chủ thể phải tiếp tục giải trình, bổ sung hồ sơ cùng minh chứng cụ thể. Cùng với đó, 20 sản phẩm được đề nghị đánh giá lại đều được thông qua, cho thấy yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và duy trì giá trị sản phẩm OCOP.

Trong số 12 sản phẩm lần này, tỉnh Lào Cai có 4 sản phẩm trà của Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng (xã Văn Chấn) được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, gồm: Vietnam Teashop - Bạch trà Suối Giàng, Vietnam Teashop - Hoàng trà Suối Giàng, Vietnam Teashop - Hồng trà Suối Giàng và Vietnam Teashop - Diệp trà Suối Giàng.

Anh Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng cho biết, kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà và thu mua chè của người dân để chế biến các sản phẩm bán ra thị trường trong và ngoài nước.

“4 sản phẩm trà của Hợp tác xã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia lần này không chỉ là niềm vui của người dân và Hợp tác xã cũng như những người sản xuất ra sản phẩm chè Suối Giàng, mà còn khẳng định về chất lượng, thương hiệu chè của tỉnh Yên Bái và là niềm tự hào của người dân Việt” - Giám đốc Đào Đức Hiếu chia sẻ.

Như vậy, tổng cộng 32 sản phẩm sẽ được Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định công nhận theo quy định. Điểm sáng trong đợt xét duyệt lần này ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh với 6 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ và thực phẩm được thông qua ngay trong lần đầu tiên địa phương tham gia đánh giá, phân hạng cấp quốc gia với số lượng đăng ký lớn.

Đánh giá về bức tranh tổng thể của chương trình, ông Nguyễn Xuân Đại, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, sau 8 năm triển khai, lũy kế đến tháng 11/2026, cả nước đã phát triển được hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của 10.657 chủ thể. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm chạm ngưỡng 5 sao cấp quốc gia hiện mới dừng ở con số 166. Tỷ lệ khiêm tốn này phản ánh thực tế dư địa để nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, công tác đánh giá, phân hạng hiện nay ngày càng đi vào thực chất với hệ thống yêu cầu khắt khe hơn. Sản phẩm OCOP không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa mà phải hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, qua đó nâng cao uy tín thương hiệu cùng hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trên tinh thần đó, Hội đồng thực hiện chấm điểm khách quan, công tâm dựa trên Bộ tiêu chí, xem xét toàn diện từ chất lượng cốt lõi, điều kiện sản xuất, tính pháp lý của hồ sơ minh chứng cho tới tâm huyết của chủ thể. Những góp ý chuyên môn từ Hội đồng cũng đóng vai trò định hướng giúp địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện quy trình, củng cố chuỗi liên kết sản xuất và mở rộng đầu ra.

Đáng chú ý, theo quy định mới, quy trình công nhận sản phẩm OCOP 5 sao đặt trọng tâm vào cả hai khâu thẩm định đầu vào và hậu kiểm sau công nhận. Các chủ thể phải cam kết duy trì ổn định chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thay vì chỉ tập trung hoàn thiện hồ sơ tại thời điểm xét duyệt. Cách tiếp cận này giúp danh hiệu OCOP 5 sao thành thước đo năng lực cạnh tranh và giá trị thương mại bền vững trên thị trường.

Dự kiến, danh sách các sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia đợt này sẽ chính thức được công bố và trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026, diễn ra vào ngày 3/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

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