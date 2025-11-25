Đến năm 2030: Cả nước có 33 sân bay, cần gần 500.000 tỷ đồng để đầu tư

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung các Cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

Trong hệ thống quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung định vị Khánh Hòa là cực tăng trưởng và định hướng Vân Phong trở thành trung tâm dịch vụ-logistics.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên xác định Măng Đen là khu du lịch quốc gia và đặt mục tiêu phát triển hạ tầng kết nối Tây Nguyên-Duyên hải miền Trung, trong đó có nghiên cứu đầu tư cảng hàng không tại Măng Đen.

Ngoài ra, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa bố trí quỹ đất dự kiến phát triển Cảng hàng không Vân Phong; quy hoạch tỉnh Kon Tum (cũ) và quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen đều xác định Cảng hàng không Măng Đen là dự án hạ tầng động lực.

Từ đó, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng việc bổ sung các Cảng hàng không Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không là cần thiết, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển quốc gia-vùng-tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ du lịch-logistics và tăng cường liên kết vùng, quốc phòng-an ninh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Măng Đen ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch là gần 5.000 tỷ đồng; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 350ha. Cảng hàng không Vân Phong ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch hơn 9.200 tỷ đồng, tổng diện tích đất quy hoạch khoảng hơn 497ha.

Cũng tại tờ trình, Cục Hàng không đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ 4C lên 4E do sân bay này có vị trí chiến lược của tỉnh trong hành lang kinh tế Đông-Tây và hành lang kinh tế Quảng Trị-Salavan (Lào)-Ubon Ratchathani (Thái Lan) và nhu cầu phát triển mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình (cũ).

Hơn nữa, quy hoạch tỉnh Quảng Trị được phê duyệt xác định, Quảng Trị là trung tâm hậu cần-trung chuyển hàng hóa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đặt ra nhu cầu vận tải hàng không quy mô lớn.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 499.619 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Số lượng cảng hàng không và tổng công suất của hệ thống cũng được đề xuất điều chỉnh, trong đó giai đoạn đến năm 2030 có 33 cảng hàng không, tổng công suất 297 triệu hành khách. Đến năm 2050 có 36 cảng hàng không, tổng công suất 538,5 triệu hành khách.

Trên cơ sở đó, tổng nhu cầu sử dụng đất của hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh đến năm 2030 là hơn 26.600ha; đến năm 2050 là hơn 27.800ha./.

Nghiên cứu bổ sung Sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hàng không Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc được xác định theo hướng mở và có tính động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội.