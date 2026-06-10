Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Bồ Đào Nha

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Bồ Đào Nha (10/6).

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Bồ Đào Nha (10/6), ngày 10/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống António José Seguro; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Luís Montenegro; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội José Pedro Aguiar-Branco.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Rangel./.

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(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh #Bồ Đào Nha #NQ 59-bt Bồ Đào Nha
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