Điện mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Bồ Đào Nha

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Bồ Đào Nha (10/6), ngày 10/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống António José Seguro; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Luís Montenegro; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội José Pedro Aguiar-Branco.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Rangel./.

Khai trương Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam Sự hiện diện của Đại sứ quán tại Hà Nội sẽ khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sôi động. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Bồ Đào Nha hoạt động hiệu quả.