Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33

Hiện nay, các đội tuyển của Việt Nam đang tăng tốc chuẩn bị, đa số đều tập luyện hai buổi mỗi ngày, một số đội còn duy trì tập cả cuối tuần để đạt hiệu quả cao nhất tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ di chuyển tới Thái Lan vào ngày 7/12, hai ngày trước lễ khai mạc SEA Games 33, với mục tiêu giành được 100 huy chương vàng tại đại hội.

Trong một năm qua, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho khoảng 1.800 lượt vận động viên tại các trung tâm, địa phương và tập huấn tại nước ngoài.

Theo đăng ký sơ bộ, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 47 môn. Các huấn luyện viên và trưởng bộ môn đều báo cáo chi tiết về quá trình tập luyện, chỉ tiêu huy chương và tình hình phong độ của các vận động viên trong các buổi làm việc của lãnh đạo ngành.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các vận động viên tham dự SEA Games 33 đang ở giai đoạn cuối cùng. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đang rất tích cực để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các vận động viên cả về dinh dưỡng chất lượng cao, đội ngũ y tế để hồi phục thể lực và chăm sóc về tinh thần để giúp các vận động viên có sự thoải mái về tinh thần.

Cho tới thời điểm này, công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển đã gần như hoàn tất. Nhiều bộ môn đang đi tập huấn tại nước ngoài, hoàn thiện trình độ chuyên môn và những đội tập trong nước cũng đang tích cực hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng bước vào tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam khiến cho việc duy trì vị trí số 1 như hai kỳ SEA Games gần nhất là rất khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tốt, sự quyết tâm, cùng lực lượng vận động viên đỉnh cao đang ở điểm rơi phong độ, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng nhưng không gây áp lực cho các vận động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp họ có được tâm lý thoải mái nhất, yên tâm tập luyện và sẵn sàng thi đấu trong trạng thái tốt nhất, để khẳng định vị thế của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, mục tiêu của thể thao Việt Nam vẫn là đứng trong nhóm dẫn đầu tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, có nhiều thách thức với chúng ta khi các nước đầu tư mạnh mẽ, cử số lượng vận động viên lớn, các môn thế mạnh của Việt Nam bị cắt giảm, trong khi nước chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu cao giành khoảng 270 huy chương vàng trong 540 bộ huy chương. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Việt Nam quyết tâm hoàn thành mục tiêu của mình./.