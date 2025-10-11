Đồng USD chịu sức ép do nguy cơ thương chiến Mỹ-Trung leo thang

Đồng USD xuống giá trong phiên 10/10 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Trung Quốc, gây lo ngại về tác động của một cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4/2025.

Ông Trump cũng cho biết ông có thể hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã đẩy đồng euro và đồng yen lên giá so với đồng bạc xanh.

Chỉ số đồng USD giảm 0,4% xuống 98,99. Chỉ số đồng USD vẫn tăng 1,66% trong tuần này, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9/2024, sau khi đồng yen và đồng euro trong tuần này chịu áp lực từ những lo ngại về tài khóa trong khu vực.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi các tín hiệu về thời điểm Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại và công bố những số liệu sẽ có tác động đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 10/10 cho biết sẽ công bố báo cáo về lạm phát giá tiêu dùng tháng 9/2025 vào ngày 24/10 để hỗ trợ Cơ quan An sinh Xã hội xác định mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm cho năm 2026.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều quan chức Fed bày tỏ lo ngại tại cuộc họp gần đây nhất về rủi ro lạm phát.

Trong khi đó, theo Báo cáo Sử dụng Lao động Quốc gia ADP công bố gần đây, khu vực doanh nghiệp tư nhân Mỹ tiếp tục có dấu hiệu suy yếu khi số việc làm giảm 32.000 trong tháng 9/2025, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2023.

Con số trên đánh dấu sự suy giảm mạnh so với mức điều chỉnh giảm chỉ 3.000 việc làm của tháng 8 và trái với dự báo của các chuyên gia kinh tế được tờ Nhật báo Phố Wall khảo sát, vốn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm khoảng 45.000 việc làm mới trong tháng vừa qua.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang nhận định có 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng 10/2025, trong khi khả năng cắt giảm thêm lãi suất vào tháng 12/2025 là 92%.

Trong khi đó, đồng yen giảm giá trong tuần qua do lo ngại Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ không tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay sau chiến thắng bất ngờ của ứng cử viên Sanae Takaichi, người theo đường lối ôn hòa về tài chính, trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền, làm dấy lên lo ngại rằng các nhà chức trách nước này cần phải can thiệp để hỗ trợ đồng yen.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 10/10 cho biết chính phủ lo ngại về sự biến động quá mức trên thị trường ngoại hối.

Số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 8/10 cho thấy, tiền lương thực tế trong tháng 8/2025 đã giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp sụt giảm. Nguyên nhân chính là tình trạng giá cả tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương danh nghĩa vẫn đang tiếp diễn.

Đồng yen tăng 0,86% so với đồng bạc xanh lên 151,73 yen đổi 1 USD trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, đồng USD tăng 2,9% so với đồng yen trong tuần này, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9/2024. Đồng yen đã suy giảm từ mức 147,44 yen/USD vào cuối tuần trước đó.

Trong khi đó, đồng euro tăng 0,38% trong phiên cuối tuần, ở mức 1,1607 USD/euro nhưng giảm 1,15% trong cả tuần này, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2025, do tình hình chính trị bất ổn ở Pháp.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF) François Villeroy de Galhau cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị kéo dài ở Pháp đang trực tiếp tác động đến nền kinh tế trong nước, khiến tăng trưởng kinh tế của nước này giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm, tương đương thiệt hại khoảng 12-15 tỷ euro (13,8-17,3 tỷ USD).

Theo ông, bối cảnh chính trị rối ren hiện nay đang khiến các hộ gia đình gia tăng tiết kiệm và cắt giảm tiêu dùng, trong khi doanh nghiệp trì hoãn kế hoạch đầu tư.

Ông Villeroy de Galhau xác nhận tăng trưởng quý 3/2025 của Pháp chỉ đạt 0,3%, tương đương quý trước, và tăng trưởng cả năm 2025 của nước này dự kiến đạt khoảng 0,7%.

Sự bế tắc chính trị đã khiến việc thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng trở nên khó khăn và khiến các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng của Pháp.

Trong khi đó, có những dấu hiệu về đà tăng trưởng chậm lại ở các động lực kinh tế quan trọng khác như Đức. Người phụ trách chiến lược của ngân hàng Rabobank, Jane Foley, cho rằng các số liệu kinh tế của Đức kém khả quan đã khiến đồng euro dễ bị dao động hơn trước các tin tức đáng lo ngại về tình hình chính trị tại Pháp.

Số người thất nghiệp ở Đức đã vượt mốc 3 triệu người lần đầu tiên sau một thập kỷ vào tháng 8/2025, trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang trong tình trạng suy yếu kéo dài kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tiếp theo là xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Theo dự báo của chính phủ, số người thất nghiệp dự kiến sẽ không giảm đáng kể, xuống mức trung bình hàng năm khoảng 2,8 triệu người cho đến năm 2027./.

