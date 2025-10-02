Đồng USD đối mặt với sự sụt giảm kéo dài khi Fed cắt giảm lãi suất

Theo một cuộc thăm dò của Reuters với các nhà chiến lược ngoại hối, đồng USD, vốn chịu áp lực từ đầu năm, có thể sẽ yếu hơn so với hầu hết các đồng tiền mạnh khác trong 12 tháng tới.

Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Mỹ gia tăng và lo ngại về việc tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang bị xói mòn, các nhà đầu tư toàn cầu đã bán tháo đồng USD để chuyển sang các đồng tiền khác và các tài sản như vàng, kim loại quý đã chứng kiến giá tăng hơn 47% trong năm nay, lập mức cao kỷ lục, do nhu cầu trú ẩn an toàn.

Đồng bạc xanh đã mất giá khoảng 10% trong năm nay, một xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục khi Fed được dự báo sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa để ngăn chặn sự suy yếu của thị trường lao động. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể đã dừng việc cắt giảm lãi suất.

Số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 22.000 trong tháng 8/2025. Trong khi một cuộc thăm dò riêng của Reuters cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đã tạo ra 50.000 việc làm trong tháng 9/2025, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 1/10 sẽ trì hoãn việc công bố báo cáo việc làm mà thị trường đang chờ đợi.

Gần 75% số nhà phân tích, tức 30/41 người đã trả lời một câu hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters từ ngày 26/9 đến ngày 1/10, dự báo tình trạng bán ròng đồng USD sẽ gia tăng hoặc xu hướng giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi nhiều vào cuối tháng 10/2025.

Số liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho thấy giao dịch bán ròng USD bắt đầu vào tháng 4 năm nay vẫn được duy trì.

Nhà phân tích tiền tệ cấp cao tại MUFG, Lee Hardman, nhận định đồng USD có thể vẫn yếu đi trong 6 đến 12 tháng tới khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác như ECB đang ở gần hoặc đã ở cuối chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Vào ngày 17/9, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 4-4,25% và cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12 tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, có 95% khả năng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 10/2025.

Cuộc thăm dò gần 80 chiến lược gia ngoại hối cho thấy đồng USD sẽ xuống giá so với tất cả các đồng tiền mạnh khác trong 3, 6 và 12 tháng tới. Hơn 70% số nhà phân tích, 33/45 người đã trả lời một câu hỏi bổ sung, cho biết đồng USD có nhiều khả năng sẽ kết thúc năm 2025 ở mức thấp hơn dự kiến thay vì mạnh hơn. 12 người cho rằng đồng USD sẽ mạnh hơn.

Đồng euro, vốn đã tăng giá hơn 13% so với đồng USD trong năm nay, dự kiến sẽ tăng 1,5-3%, giao dịch quanh mức 1,19 USD/euro, 1,2 USD/euro và 1,21 USD/euro tương ứng trong 3, 6 và 12 tháng tới. Trong khi đó, đồng yen được cho là sẽ tăng khoảng 6% trong một năm, lên mức 139 yen/USD./.

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng chạm mức cao kỷ lục Nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.