Đột phá theo Nghị quyết 57: Từ hoàn thiện thể chế đến tăng tốc ở địa phương

Chưa đầy một năm sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tinh thần hành động đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Từ Trung ương với sự chỉ đạo quyết liệt, phân bổ nguồn lực cụ thể, đến các bộ, ngành và địa phương, việc triển khai Nghị quyết 57 đang được thúc đẩy nhanh, mạnh và thực chất, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển mới của đất nước.

Địa phương tăng tốc, chủ động triển khai sâu rộng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương rà soát tiến độ, nhận diện rõ từng nhóm khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo phân công, tỉnh Nghệ An được giao 100 nhiệm vụ trong khuôn khổ Nghị quyết 57-NQ/TW. Các ngành, địa phương của tỉnh đã triển khai sâu rộng với phương châm “nhanh, mạnh nhưng bền vững,” gắn với bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Tinh thần đổi mới thể hiện qua sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy hành chính thụ động sang mô hình chủ động, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, thời gian qua, Nghệ An tập trung hoàn thiện hạ tầng số; đẩy nhanh số hóa hồ sơ, tài liệu của Tỉnh ủy; tái cấu trúc quy trình nội bộ; duy trì ổn định 10 hệ thống dùng chung; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số.”

Tỉnh đã công bố 15 bài toán lớn về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Cùng với đó, các sở, ngành đã công bố đầy đủ thủ tục hành chính; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 74%. Công tác truyền thông phục vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống thông tin của tỉnh.

Ứng dụng màn hình chạm tại Nhà trưng bày hiện vật - Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) giúp du khách dễ dàng truy cập các tư liệu. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Với những giải pháp trên, tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh đã hoàn thành 51 nhiệm vụ (đạt 51%), 49 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ. Riêng việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước.

Ở giai đoạn 1, toàn bộ 130/130 xã, phường hoàn thành 16/16 nhóm nhiệm vụ, xếp thứ 4 toàn quốc; giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai đúng lộ trình.

Bên cạnh kết quả đạt được, Nghệ An cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như thiếu nhân lực khoa học-công nghệ và chuyển đổi số ở cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính; vướng mắc trong xác định danh mục phần mềm phổ biến, ảnh hưởng đến phương án đầu tư các hệ thống như: Quản lý văn bản, cổng thông tin; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải tạm dừng do chưa có hướng dẫn phân cấp; hạ tầng kho dữ liệu và hạ tầng mạng tại cấp xã chưa đồng bộ...

Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc, tỉnh Nghệ An đề nghị Trung ương sớm hoàn thiện hướng dẫn về nền tảng số quốc gia, danh mục phần mềm phổ biến; ban hành cơ chế chi cho đổi mới sáng tạo; hỗ trợ kinh phí nâng cấp hạ tầng số cấp xã và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dịch vụ công toàn trình, mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo điều kiện để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý

Đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đặc biệt là công tác hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc thể chế, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập trung ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát và điều chỉnh các quy định còn ràng buộc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Chỉ chưa đầy một năm, Bộ đã xây dựng tới 10 Dự án luật và khoảng 30 Nghị định," Thứ trưởng Phương nhấn mạnh tinh thần quyết liệt của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy mục tiêu đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, hiện nay cách thức làm luật rất khác, theo đó, các văn bản luật và nghị định được ban hành với tinh thần "triển khai ngay," không cần phải chờ thông tư hướng dẫn, giúp đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh chóng hơn.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện đang triển khai Nghị quyết 57 một cách quyết liệt, không chỉ dừng ở giao nhiệm vụ mà còn phân bổ nguồn lực để hỗ trợ các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng thông tin: “Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký vốn để triển khai Nghị quyết 57. Riêng năm 2025, ngân sách bổ sung thêm 25.000 tỷ đồng, trong đó các bộ, ngành và địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ đồng để thực hiện."

Song song, các bộ ngành và địa phương hiện cũng đang xử lý khối lượng công việc rất lớn để hoàn thành các mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết.

Những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết 57 gần một năm cho thấy, Nghị quyết 57 không chỉ dừng lại ở định hướng chiến lược mà đang thực sự đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, có kiểm tra, có giám sát và có nguồn lực bảo đảm.

Khi các bộ, ngành, địa phương chủ động hơn trong triển khai, với sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ và sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghị quyết 57 sẽ ngày càng là nền tảng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu./.

