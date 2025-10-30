Double2T và dàn 'Tân binh toàn năng' sẽ đồng hành cùng 'Sinh viên thế hệ mới'

Từ ngày 9/11, chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên thế hệ mới" chính thức trở lại trên sóng VTV3, với format đổi mới toàn diện, kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và tràn đầy tinh thần, bản lĩnh của thế hệ trẻ.

Tiếp nối hai mùa giải thành công, “Sinh viên thế hệ mới 2025” hướng tới hai mục tiêu chính: Vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Theo nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hóa-Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Đấu trường Chung kết toàn quốc.

Hai tiêu chí kịch tính và giải trí được thể hiện qua các vòng thi đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Một số dự án của các đội thi năm nay.

Ban giám khảo gồm các thành viên: Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; bà Trần Hoài Phương, Giám đốc Đầu tư Wavemaker Partners; Giám đốc thương hiệu Lê Nguyễn Vũ Linh; Giám đốc nhãn hàng Mai Ngọc Nhân.

Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Bách cho rằng đây là một trong những sân chơi hiếm hoi mà các đội thi, các trường đại học với những bản sắc riêng của mình được sáng tạo, được tương tác với nhau, gợi mở và từ đó đào tạo lẫn nhau để ngày càng nâng cao chất lượng của các phần thi. Cũng là một ví dụ cho thấy sự chuyển biến trong hệ thống giáo dục của các trường đại học ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu của xã hội, để phụng sự, để đáp ứng những nhu cầu của quá trình phát triển chung của đất nước.

Sức hút đặc biệt của chương trình năm nay còn đến từ bộ đôi MC Khánh Vy-Quang Bảo, rapper Double2T và dàn “Tân binh toàn năng” cùng tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

“Sinh viên thế hệ mới 2025” quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu: Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (miền Bắc); Trường Đại học Yersin; Trường Đại học Lạc Hồng; Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam)./.

Chương trình phát sóng vào 20h00 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 9/11 trên kênh VTV3.