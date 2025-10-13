Số đội đăng ký tham dự cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 cao kỷ lục

Ngày 13/10, Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 cho biết đã hoàn thành công tác tiếp nhận đăng ký và chuẩn bị sẵn sàng cho Vòng Sơ khảo sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 18/10/2025.

Theo kế hoạch, các đội dự Vòng Sơ khảo thi theo hình thức trực tuyến, giám sát bằng hình ảnh, diễn ra liên tục từ 8h30 sáng đến 16h30 chiều.

Sau 2 tuần phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận số đội đăng ký dự thi cao kỷ lục so với các cuộc thi an ninh mạng cho sinh viên trước đây tại Việt Nam. Đã có tới 319 đội đăng ký dự thi, tổng cộng 1.248 sinh viên, đến từ 34 trường Đại học, Cao đẳng của Việt Nam và 26 trường nước ngoài từ các quốc gia Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Singapore và Thái Lan.

Các đội thi sẽ cùng chinh phục 21 thử thách, thuộc 5 nhóm chủ đề là An ninh mạng cho web (Web Security), Dịch ngược (Reverse), Khai thác lỗ hổng (Pwnable), Mã hoá (Crypto) và Điều tra số (Forensic).

Để tăng tính hấp dẫn, các thử thách được bố trí với độ khó tăng dần, trong đó điểm nhấn đặc biệt là việc các thông điệp của Công ước Hà Nội đã được khéo léo lồng ghép trong đáp án của các thử thách, nhằm truyền tải tinh thần hợp tác, trách nhiệm và phát triển bền vững trong không gian mạng.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết: "Cuộc thi năm nay không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam và khu vực cùng hưởng ứng Công ước Hà Nội - văn kiện mang tính biểu tượng cho tinh thần hợp tác quốc tế trong đấu tranh tội phạm mạng. Thông qua các thử thách được thiết kế thực tiễn và có chiều sâu, chúng tôi mong muốn khơi dậy năng lực phân tích, kỹ năng xử lý tình huống, cũng như tinh thần làm việc nhóm của thế hệ kỹ sư an ninh mạng tương lai."

Để đảm bảo minh bạch và công bằng, Ban Tổ chức yêu cầu các đội thi tuân thủ nghiêm ngặt quy chế trong suốt thời gian diễn ra Vòng Sơ khảo. Mỗi thí sinh chỉ được phép trao đổi nội dung liên quan đến bài thi với các thành viên trong đội. Tuyệt đối không được tiết lộ tài khoản, đề thi, gợi ý hay đáp án cho bên khác. Toàn bộ thí sinh phải duy trì kết nối trực tuyến qua hệ thống giám sát hình ảnh của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các đội thi của cùng một trường tại Việt Nam tham dự tập trung tại một điểm thi, tạo không khí sôi nổi và hình thành bản sắc riêng của từng trường. Cách đặt tên hiển thị trên hệ thống giám sát được quy định cụ thể, tuân theo mã trường hoặc tên quốc gia, giúp thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi trong suốt quá trình thi đấu.

Về phương thức chấm điểm, mỗi thử thách trong vòng thi có điểm khởi đầu là 500 và mức điểm thấp nhất là 100. Khi có đội vượt qua một thử thách, điểm của thử thách đó sẽ tự động giảm dần theo công thức được Ban Tổ chức quy định, phản ánh mức độ phổ biến và độ khó của từng đề bài. Điều này có nghĩa, cùng 1 thử thách nhưng đội giải thành công trước sẽ có điểm cao hơn đội giải sau. Điểm của đội thi là tổng số điểm của các thử thách mà đội vượt qua, trong đó thời gian hoàn thành thử thách cũng là yếu tố quyết định thứ hạng. Đội có tổng điểm cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn, và trong trường hợp bằng điểm, đội hoàn thành nhanh hơn sẽ giành vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 do Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuộc thi hướng đến mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và kết nối những tài năng trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng. Đây cũng là dịp để các sinh viên Việt Nam và khu vực giao lưu, học hỏi, khẳng định năng lực chuyên môn, đồng thời quảng bá hình ảnh thế hệ trí thức trẻ năng động, sáng tạo, và có trách nhiệm với không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Theo kế hoạch, sau Vòng Sơ khảo ngày 18/10, 20 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn bước vào Vòng Chung kết dự kiến tổ chức vào 15/11/2025. Thông tin chi tiết, kết quả và các hoạt động liên quan sẽ được Ban Tổ chức cập nhật thường xuyên trên các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi./.

