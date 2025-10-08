Phát động Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 với chủ đề 'nóng'

Ngày 8/10, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chính thức phát động Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025. Cuộc thi do NCA chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Cuộc thi sẽ diễn ra với hai vòng thi chính gồm vòng Sơ khảo (18/10) và vòng Chung khảo (15/11) tại Hà Nội, quy tụ đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và một số trường quốc tế.

Với chủ đề “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân,” cuộc thi là cơ hội để các bạn sinh viên trực tiếp tiếp cận những tình huống an ninh mạng thực tế, từ đó phát triển năng lực chuyên môn, tư duy xử lý ứng biến và khả năng sáng tạo.

Hội đồng đề thi được tập hợp từ các công ty công nghệ như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập. Với hơn 30 chuyên gia, những người rất có kinh nghiệm, nhiều năm đồng hành cùng các cuộc thi an ninh mạng trong nước và quốc tế, các thành viên của tổ ra đề đủ sức tạo ra một sân chơi trí tuệ, truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên an ninh mạng tiếp theo.

Cuộc thi được tổ chức với 2 vòng thi chính, bao gồm vòng Sơ khảo, vòng Chung khảo. Các vòng thi được thiết kế với hình thức và nội dung khác nhau, nhằm đánh giá toàn diện từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng ứng dụng và khả năng xử lý các tình huống an ninh mạng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra vào 18/10/2025 và được tổ chức trực tuyến theo hình thức Jeopardy CTF, bao gồm nhiều mảng chuyên sâu như Pwnable (khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, shellcode), Reverse Engineering (dịch ngược mã nguồn, phân tích packer/crypter), Web Security (phát hiện và khai thác lỗ hổng ứng dụng web), và Cryptography/Algorithmic Challenge (giải mã thuật toán, ứng dụng kỹ năng lập trình - giải thuật để vượt qua thử thách). Vòng thi này giúp đánh giá toàn diện năng lực nền tảng và kỹ thuật chuyên sâu của thí sinh.

Vòng Chung khảo sẽ diễn ra vào 15/11/2025 và được tổ chức tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Các đội xuất sắc nhất vượt qua vòng Sơ khảo sẽ tranh tài ở vòng Chung khảo với hai bảng đấu: Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo (mỗi trường 1 đội), sẽ thi tấn công - phòng thủ trực tiếp (attack-defense). Các đội sẽ tấn công và bảo vệ vào Trung tâm dữ liệu giả lập.

Bảng B gồm các đội đại diện cho các trường, mỗi trường 1 đội có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo, nhưng không thuộc đội thi bảng A. Các đội sẽ thi Jeopardy với nội dung về Web, Pwnable, Revers, Crypto, Forensic, IoT, Blockchain và AI.

Tổng giá trị giải thưởng của Cuộc thi lên đến 250 triệu đồng tiền mặt, cùng với học bổng từ các đơn vị đào tạo uy tín, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ; cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp được cố vấn trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ số.

Ngoài ra kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield…

Tại vòng thi Chung khảo ngày 15/11/2025, song song cùng với lịch trình thi đấu của các đội thi, sự kiện còn diễn ra Ngày hội “Sinh viên an ninh mạng” tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy).

Với thông điệp “Tôn vinh trí tuệ - Bồi dưỡng nhân tài” và “Đi trước đón đầu - Chủ động, tiên phong,” Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cầu nối quan trọng giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng quốc gia đến năm 2030./.

Bộ trưởng Bộ Công an: Mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam 6/8, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam.