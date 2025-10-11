Dự án cầu Đuống mới có nguy cơ phải tạm dừng thi công, vỡ tiến độ về đích

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công văn gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống do Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt đầu tư, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc cho khu vực, đây là công trình quan trọng, có tính cấp bách.

Hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu dưới - các trụ cầu chính dưới sông. Tuy nhiên, phía Long Biên mới bàn giao mặt bằng của 16 hộ dân trong hành lang đê, trong khi trạm đo đếm điện của Điện lực Long Biên chưa được di dời, khiến chưa thể thi công các mố M1, trụ T1 và T2.

Các hạng mục còn lại, gồm đường dẫn hai đầu cầu, trụ 1, 2, 6 và hai mố cầu, đều nằm trong phạm vi đất chưa được giải phóng. Theo kế hoạch, việc thi công nhịp dầm cầu chính sẽ được triển khai sau khi hoàn thành trụ T6 ở bờ Bắc, dự kiến quý 4/2024. Đến nay, mặt bằng vẫn chưa được bàn giao, dẫn đến chậm khoảng 9 tháng. Công tác giải ngân vốn giải phóng mặt bằng cũng rất thấp, mới đạt khoảng 4% (25/567 tỷ đồng).

“Tiến độ chậm khiến dự án có nguy cơ không thể hoàn thành trong năm 2025, thậm chí phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư,” phía Bộ Xây dựng đánh giá.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng (Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng và xã Phù Đổng) cùng các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên các điểm vướng mắc tiến độ của dự án.

Các chủ đầu tư giải phóng mặt bằng sớm giải ngân toàn bộ nguồn vốn năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí. Trong đó, phường Việt Hưng hơn 297 tỷ đồng, xã Phù Đổng hơn 269,5 tỷ đồng./.

Dự án đầu tư xây dựng cầu đường sắt và đường bộ để nâng cao tĩnh không hành lang đường thủy số 1 qua sông Đuống gồm: cầu đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.000m; xây dựng cầu mới về phía thượng lưu, tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 16,5m, trùng vị trí dự kiến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1. Cầu được xây dựng đảm bảo cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế 80km/h. Cầu đường bộ Đuống có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa phận quận Long Biên; điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu, thuộc địa phận huyện Gia Lâm; chiều dài khoảng 700m và nút giao hai đầu cầu; tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu. Cầu được xây dựng 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư dự án là 1.848,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mức vốn dự kiến khoảng 1.787 tỷ đồng, phần còn lại chuyển tiếp sang giai đoạn sau.

