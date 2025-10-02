Sáng 2/10, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 17/CĐ-TL-VHTT về việc ngừng tiêu nước vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống.

Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội; Chủ tịch, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.

Theo văn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống về việc ngừng bơm tiêu vào sông Ngũ Huyện Khê, mực nước lúc 3 giờ ngày 2/10 trên sông Ngũ Huyện Khê tại thượng lưu cống Đặng Xá ở mức 7m và tiếp tục xu thế lên. Mực nước sông Cầu đang ở mức cao nên nhiều công trình tiêu nước từ hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống đã phải dừng vận hành theo quy định.

Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuồng ban hành theo Quyết định số 2292/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuy lợi yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức ngừng tiêu nước vào kênh Ngũ Huyện Khê theo đúng quy định tại Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống kịp thời thông báo cho các đơn vị liên quan bơm nước vào hệ thống khi đủ điều kiện bơm nước theo quy định.

Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống đã có văn bản gửi Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo mực nước sông Ngũ Huyện Khê tại thượng lưu cống Đặng Xá. Theo đó, qua quan trắc mực nước tại sông Ngũ Huyện Khê tại thượng lưu cống Đặng Xá lúc 3 giờ ngày 2/10/2025 là 7,02m.

Với mực nước trên, theo Quy định vận hành hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống, các trạm bơn tiêu dọc sông Ngũ Huyện Khê phải ngừng bơm, cống Cổ Loa tiến hành đóng cống./.

Lũ trên sông Lô có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 3 Từ 22 giờ ngày 1/10 đến 9 giờ ngày 2/10, lũ trên sông Lô có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 3, sau đó xuống; lũ sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 3.