Hà Nội báo động lũ trên nhiều sông

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ trên các sông Cầu, Nhuệ, Bùi, Cà Lồ; báo động lũ cấp 3 trên sông Bùi tại xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Do mưa to liên tục kéo dài khiến mực nước các sông lên cao, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động lũ trên các sông Cầu, Nhuệ, Bùi, Cà Lồ. Cụ thể:

Báo động lũ cấp 1 trên sông Cầu tại địa phận các xã Trung Giã, Đa Phúc. Sông Cà Lồ tại địa phận các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Báo động lũ cấp 2 trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Báo động lũ cấp 3 trên sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn./.