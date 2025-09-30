Hà Nội mưa lớn, lệnh báo động lũ sông Tích, sông Bùi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, dự báo từ sáng sớm đến trưa 30/9, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi cao hơn 80mm.

Mưa to khiến mực nước sông Bùi, sông Tích dâng cao, lên lệnh báo động lũ cấp I, nội đô nhiều tuyến phố có nguy cơ ngập sâu.

Cụ thể, Hà Nội đã có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 1h ngày 29 đến 1h ngày 30/9 phổ biến 70-130 mm, có nơi lớn hơn như: Suối Hai 226,4 mm, Hương Sơn 172,6 mm, Bất Bạt 199,8 mm, Ba Vì 193 mm, Sơn Tây 160 mm, Quảng Oai 157 mm...

Dự báo, từ chiều 30/9, mưa lớn tại Hà Nội có xu hướng giảm cường độ và tạnh ráo hơn từ ngày 1/10.Về thủy văn, mực nước các sông Tích, Bùi, Đáy... đang lên nhanh.

Căn cứ mực nước thực tế, sáng 30/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích tại địa phận các xã, phường: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất; báo động I trên sông Bùi tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên thực hiện nghiêm nhiệm vụ khi có lệnh báo động I.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các xã, phường ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống khẩn trương thông báo cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà mở cửa xả lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh thiệt hại đáng tiếc.

Do ảnh hưởng các trận mưa lớn, sáng và trưa 30/9, nhiều tuyến phố có khả năng ngập sâu, như: Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam); Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn (phường Cầu Giấy); Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên (phường Yên Hòa); Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân); Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng (phường Hà Đông); khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu (phường Kiến Hưng).../.

Hà Nội có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi úng ngập, giao thông khó khăn Tình trạng ngập trên các phố như Nhật Tảo, Kẻ Vẽ, Trần Quốc Hoàn, Dương Đình Nghệ... kết hợp với việc dân đi làm đúng vào giờ cao điểm, nên các phương tiện lưu thông qua các khu vực này gặp khó khăn.