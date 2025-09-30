Hà Nội khẩn trương di dời 5 hộ dân bị sạt lở tại xã Yên Xuân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão, chiều tối 29/9, mưa lớn trên địa bàn xã Yên Xuân đã gây sạt lở đất tại khu vực Chợ Cò, Thôn 3, Yên Bình xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội khiến 5 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Yên Xuân, cùng lực lượng quân sự, công an xã và gần 30 cán bộ, chiến sỹ Căn cứ Hậu Cần-Bộ Tổng tham mưu đã có mặt kịp thời, hỗ trợ các hộ gia đình bị sạt lở di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo thống kê ban đầu, đã có 5 hộ gia đình phải thực hiện di dời để đảm bảo an toàn, gồm các hộ: ông Đào Văn Huê, ông Phí Văn Sang, ông Phùng Khắc Huy, ông Đỗ Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Anh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hiện nay trên địa bàn xã Yên Xuân có mưa to đến rất to, khiến cho mực nước một số mương, suối và các đường tràn dâng cao, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khi di chuyển qua một số tuyến đường.

Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, Hà Nội, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, chủ động ứng phó với bão số 10. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, đồng thời đặt biển cảnh báo tại nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân trên địa bàn không nên ra ngoài khi trời mưa to nếu không cần thiết, không di chuyển qua các tuyến đường đang có biển cấm hoặc nhận thấy có nguy hiểm ở một số tuyến đường ngập… nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống với những diễn biến bất lợi của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 gây ra./.

