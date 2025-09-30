Tuyên Quang cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 29/9 đến 4 giờ ngày 30/9), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi rất to với lượng trên 150 mm.

Cụ thể như Lao Chải 216 mm, Xín Chải 179 mm, Thanh Đức 156 mm, Thu Tà 202 mm, Tiên Nguyên 199 mm, Hồ Thầu 2 195 mm, Hồ Thầu 1 161mm; Du Già 191 mm, Mỹ Bằng 190 mm (phường Mỹ Lâm), Đông Lợi 188 mm, Bản Péo 181 mm, Thượng Ấm 174 mm, Thượng Sơn 172 mm, Đồng Quý 172 mm, Bản Nhùng 170 mm, Chi Thiết 169 mm, Chế Là 165 mm, Lăng Căn 164 mm, Vĩ Thượng 159 mm, Nàng Đôn 159 mm, Nhữ Hán 157 mm, Tam Đa 156 mm , Quảng Nguyên 152 mm.

Mô hình độ ẩm đất nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở trạng thái gần bão hòa (trên 85%), một số khu vực đã đạt đến trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40 mm, có nơi trên 70 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống trên các sông nhỏ, suối. Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 2.

Sạt lở, sụt lún đất và ngập úng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình gây thiệt hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan liên quan và các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa, nước lũ, độ ẩm đất để kịp thời đưa ra cảnh báo sớm. Rà soát các điểm xung yếu như sườn taluy, mái dốc, khu vực có đất đá yếu, công trình đang thi công, khu dân cư gần suối. Thông báo, phổ biến rộng rãi cho người dân tại các vùng nguy cơ cao; chuẩn bị lực lượng ứng phó và cứu hộ tại chỗ, đặc biệt các xã vùng cao, có đội xung kích sẵn sàng sơ tán dân khi có lệnh.

Đồng thời, kiểm tra, gia cố các công trình ngầm, đê, kè nhỏ, mương tiêu thoát nước, nhất là các công trình mới, đang thi công; tổ chức trực 24/24 giờ tại các trung tâm chỉ huy thiên tai cấp tỉnh, xã, đảm bảo thông tin liên lạc, xử lý tình huống tức thời…/.

20 giờ ngày 29/9 sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 20 giờ ngày 29/9.