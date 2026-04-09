Dự kiến bổ sung 3 nhóm quy chuẩn chung cư liên quan đến trạm sạc xe điện

Liên quan đến an toàn đối với chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng cho hay, dự thảo sửa đổi quy chuẩn này đang được Bộ Xây dựng triển khai sẽ được bổ sung 3 nhóm nội dung về khu vực sạc xe điện, khu vực để xe điện và khu vực đổi pin.

Việc bổ sung các quy định này cũng cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng do có tác động, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, đặc biệt là người dân trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; đến an toàn, phòng cháy, chữa cháy... tại các khu chung cư.

Theo đó, về khu vực sạc xe điện quy định về vị trí, thứ tự ưu tiên bố trí khu vực sạc điện, biện pháp ngăn chia và phân vùng riêng biệt khu vực sạc điện (mỗi phân vùng có số lượng sạc tối đa bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy), các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện và chiếu sáng, yêu cầu đối với trụ sạc…

Về khu vực để xe điện, dự thảo quy chuẩn quy định về vị trí bố trí khu vực để xe điện, phân vùng khu vực để xe điện và các loại xe khác, các yêu cầu kỹ thuật đối với khu vực để xe điện như hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện và chiếu sáng…

Ngoài ra, về khu vực đổi pin quy định về vị trí lắp đặt khu vực đổi pin, phòng cháy, chữa cháy đối với khu vực đổi pin, hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng khu vực đổi pin và yêu cầu đối với tủ đổi pin.

Phó Cục trưởng Hoàng Thu Hằng thông tin, thống kê hiện có khoảng hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 xe ôtô điện đăng ký lưu hành trên cả nước.

Sự phát triển của loại hình xe điện đã làm gia tăng nhanh nhu cầu về chỗ đỗ xe, trạm sạc pin, trạm đổi pin cho xe điện của người dân nói chung và dân cư các nhà chung cư nói riêng.

Pháp luật về nhà ở hiện hành, Quy chuẩn 04 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư cũng đã có quy định tương đối đầy đủ về quản lý, vận hành nhà chung cư và yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn sinh mạng và an toàn cháy cho công trình nhà chung cư và chỗ để xe trong nhà chung cư.

“Tuy nhiên, các loại hình xe điện cũng như trạm sạc, trụ sạc, trạm đổi pin cho xe điện có các yêu cầu, đặc tính kỹ thuật khác với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong”, Phó Cục trưởng Hoàng Thu Hằng cho biết và nhấn mạnh: “Việc bổ sung các giải pháp phù hợp với đặc tính kỹ thuật của xe điện để đáp ứng sự phát triển của loại hình xe điện, nhu cầu sinh hoạt của người dân, đảm bảo an toàn tại các khu chung cư (kể cả chung cư xây mới hay chung cư hiện hữu) là rất cần thiết.”

Vừa qua, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát các quy định hiện hành, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến sạc xe điện trong nhà chung cư trên thực tế và tích cực triển khai các trình tự, thủ tục nhằm sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương, ý kiến trong quá trình khảo sát và ý kiến tại hội thảo, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo, gửi lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan và đăng tải Dự thảo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến theo quy định.

Hiện nay, dự thảo đã hoàn thiện và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thẩm định Quy chuẩn để ban hành, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 27/CĐ-TTg ngày 31/3/2026 về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư (hoàn thành trước ngày 30/4/2026).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng Sở Xây dựng Hà Nội và các sở, ngành liên quan tổ chức Đoàn khảo sát thực địa tại một số chung cư trên địa bàn Thủ đô có phản ánh liên quan đến việc bố trí chỗ để, chỗ sạc cho xe đạp, xe máy điện và ô tô điện như: chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy) và chung cư CT1 Thạch Bàn (phường Long Biên)… nhằm nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cư dân, chủ đầu tư và chính quyền địa phương./.

