Đưa G-DRAGON 2025 WORLD TOUR về Việt Nam, biến điều không thể thành có thể

Tháng 11 tới đây, lần đầu tiên, khán giả Việt Nam sẽ được đắm mình trong một sự kiện âm nhạc chưa từng có - world tour vòng quanh thế giới của G-DRAGON - siêu sao có tầm ảnh hưởng toàn cầu ngay bờ đông Hà Nội.

Ít ai biết để có “cái gật đầu” của G-DRAGON, 8Wonder - thương hiệu tổ chức siêu đại nhạc hội của Tập đoàn Vingroup đã phải vượt qua vô vàn hàng rào tiêu chuẩn siêu khắt khe của sao hạng S để biến “điều không thể thành có thể”, đánh dấu bước ngoặt phát triển của công nghiệp giải trí Việt Nam.

Việt Nam đã có “world tour”

Sau những “cơn địa chấn” khắp Á, Âu, Mỹ - WORLD TOUR [Übermensch] của ông hoàng âm nhạc G-DRAGON sẽ chính thức “hạ cánh” tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3.

Đối với hàng triệu khán giả đó là tin vui “nức lòng người hâm mộ”, còn với dân trong nghề, đó thực sự là một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp giải trí nước nhà. Bởi, để hiện thực hoá một world tour ở tầm đỉnh cao thế giới, đơn vị tổ chức phải trải qua chuỗi quy trình khắt khe và thời gian tính bằng năm, từ việc đàm phán lịch trình, tới yêu cầu về dàn âm thanh chuẩn quốc tế, sân khấu modular theo tour gốc, hay việc đảm bảo an ninh tuyệt đối. Mỗi hạng mục đều cần các đối tác hàng đầu thế giới cùng tham gia.

Ở các nước phát triển, phần lớn cơ sở hạ tầng phục vụ concert đã sẵn sàng, nhưng tại Việt Nam, nhà tổ chức phải đầu tư mới hoặc “đo ni đóng giày” để đáp ứng tiêu chuẩn. Trong nhiều năm qua, dù đã đón một số ngôi sao hàng đầu thế giới về biểu diễn nhưng chưa có nhà tổ chức nào tại Việt Nam đạt đủ điều kiện để tổ chức một concert world tour chuẩn quốc tế.

Tiến sỹ Bùi Quốc Việt, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn độc lập Hiệp hội lữ hành Việt Nam nhận định: “Để một world tour thực thụ của ngôi sao thế giới chọn Việt Nam là điểm dừng, nhà tổ chức không chỉ cần năng lực tài chính mạnh, mà quan trọng hơn là chứng minh được kinh nghiệm quản trị, uy tín thương hiệu, khả năng quản lý rủi ro và đáp ứng chuẩn dịch vụ quốc tế cho cả trăm nghìn khán giả. Đây là bài toán không chỉ về tài chính mà còn về tầm nhìn và uy tín doanh nghiệp.”

Thực tế này hoàn toàn đúng. Cho tới khi 8Wonder - thương hiệu tổ chức siêu đại nhạc hội của Tập đoàn Vingroup vào cuộc.

“Nếu không phải 8Wonder – không ai làm được”

Với tiềm lực mạnh và sự hỗ trợ chuyên nghiệp của hệ sinh thái Vingroup, 8Wonder đã vượt qua mọi điều kiện khắt khe để đưa được Việt Nam vào hành trình G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], mở ra chương mới cho công nghiệp giải trí nước nhà.

Thực tế, mới gia nhập ngành công nghiệp giải trí 3 năm, 8Wonder đã kịp sở hữu bộ “hồ sơ năng lực khủng” như đưa được Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons, J Balvin, DJ Snake, The Kid Laroi… về Việt Nam biểu diễn.

Đặc biệt, 8Wonder luôn chủ động nâng cấp tầm vóc và chuẩn mực tổ chức, quản trị nhân sự, thiết kế sân khấu, tích hợp trải nghiệm du lịch – ẩm thực – giải trí…

Qua từng mùa, 8Wonder luôn nâng cấp tầm vóc và chuẩn mực tổ chức tịnh tiến lên nấc thang mới.

Sau mỗi mùa đại nhạc hội, 8Wonder lại tịnh tiến lên một nấc thang mới, tới nay đã đạt đẳng cấp của nhà tổ chức toàn cầu, trở thành “signature festival” tại châu Á và giành được “slot” trong hành trình World Tour [Übermensch] 2025 cho Việt Nam.

Lý giải về sự trưởng thành của 8Wonder, nhà nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Đinh Tiến Đạt cho rằng 8Wonder sở hữu lợi thế kép từ Tập đoàn “mẹ”: “Tiềm lực tài chính, kinh nghiệm vận hành theo chuẩn quốc tế; và hệ sinh thái du lịch - giải trí - dịch vụ quy mô lớn, có khả năng tích hợp đa trải nghiệm đã giúp 8Wonder biến mỗi concert thành một sự kiện đỉnh cao, nơi khán giả được tận hưởng âm nhạc, du lịch, ẩm thực, giải trí, mua sắm… đồng bộ trong một không gian. Đó là điều mà chưa một nhà tổ chức nào khác tại Việt Nam có thể làm được.”

“Tên tuổi của Vingroup trong khu vực và thế giới là bảo chứng đáng tin cậy để đáp ứng điều kiện cần mà các sao lớn thế giới mong muốn. Nếu không phải 8Wonder – không ai làm được.” Tiến sỹ Bùi Quốc Việt đồng quan điểm.

Cuộc chơi mới của công nghiệp giải trí Việt

Không đơn thuần là một concert quốc tế đẳng cấp, việc G-DRAGON và ê-kíp chọn Việt Nam là điểm đến trên bản đồ lưu diễn đã minh chứng cho uy tín và sức hút của thương hiệu Việt, đồng thời mở ra cơ hội đón đầu dòng chảy world tour quốc tế trong tương lai.

Dễ thấy nhất là sự kiện sẽ tạo ra cú hích lan tỏa cho du lịch, dịch vụ. Theo các chuyên gia, một concert tầm cỡ có thể thu hút hàng trăm nghìn khán giả, trong đó tỷ lệ khách quốc tế rất đáng kể, tạo hiệu ứng quảng bá không giới hạn cho hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động, hội nhập và hấp dẫn trong mắt bạn bè thế giới.

8Wonder phản ánh bước chuyển rõ nét công nghiệp giải trí Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng lan tỏa cho du lịch và dịch vụ, sự kiện này còn phản ánh bước chuyển mình rõ nét của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam: từ chỗ đón nhận thụ động, nay đã chủ động vươn lên kiến tạo chuẩn mực, tự tin dẫn dắt các mô hình tổ chức chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Đặc biệt, 8Wonder cũng mở ra cơ hội để các nhà sản xuất, nghệ sỹ Việt Nam trực tiếp hợp tác cùng ekip quốc tế, góp phần nâng tầm nhạc Việt và khẳng định vị thế mới, đưa Việt Nam trở thành điểm hội tụ của nghệ thuật, văn hóa đương đại thế giới.

Nhưng điều giới chuyên gia trông đợi hơn chính là world tour đầu tiên về Việt Nam này sẽ trở thành “cú Big bang” thúc đẩy công nghiệp giải trí quốc gia lên một tầm cao mới.

“Khi một world tour đẳng cấp thế giới chọn Việt Nam, chúng ta không chỉ nâng tầm ngành giải trí mà còn góp phần định vị thương hiệu quốc gia, thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam trong đón nhận các luồng chảy văn hóa - kinh tế toàn cầu”, chuyên gia Đinh Tiến Đạt nhấn mạnh.

Việt Nam hứa hẹn trở thành “điểm đến concert” trong khu vực.

Tiến sỹ Bùi Quốc Việt cũng cho rằng, thành công trong việc đưa G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] về Việt Nam, 8Wonder đã mở lối, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt.

Ông kì vọng, từ cánh cửa đã được “người tiên phong” Vingroup mở ra, nếu duy trì được chất lượng và tần suất tổ chức world tour, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành “điểm đến concert” như Singapore hay Bangkok.

Ngày 8/11 tới, khi ánh đèn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] chính thức bừng sáng tại Ocean City, đó không chỉ là khoảnh khắc của âm nhạc, mà còn là dấu mốc khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng trở thành trung tâm giải trí mới của châu Á, mở ra kỷ nguyên concert - world tour đẳng cấp quốc tế mang đậm dấu ấn trí tuệ Việt./.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] - biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại Việt Nam Được thực hiện bởi AEG Presents, 8Wonder và ER CMG, sự kiện G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] tại Hà Nội đồng hành bởi VPBank, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/11/2025 tại 8Wonder Ocean City.