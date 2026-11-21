Tối 21/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, UBND tỉnh Cà Mau khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới."

Dự khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành, tỉnh Cà Mau và hàng ngàn người dân.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển. Văn hóa không chỉ là những giá trị truyền thống được giữ gìn, trao truyền qua các thế hệ, mà còn được thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi cộng đồng và mỗi dân tộc.

Ở Cà Mau, văn hóa và tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề tôm là một phần của văn hóa sông nước, rừng và biển của dân cư vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc; đồng thời các mô hình tôm rừng, tôm lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, là kinh nghiệm lao động và cách người dân đất mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 với chủ đề "Bừng sáng văn hóa, bừng sáng bản sắc văn hóa, tôm Cà Mau vươn tầm thế giới" càng có ý nghĩa khi được gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ngành tôm phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững làm thước đo hiệu quả, nâng cao giá trị cho người nuôi tôm.

Phó Thủ tướng đề nghị Cà Mau cần xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư và nhân rộng. Tỉnh cần tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng, gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm đặc trưng. Về phía Chính phủ, tới đây sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện thể chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam và các địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật cải lương, dù kê, nhạc Ngũ âm, những lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nếp sống nghĩa tình đã làm nên bản sắc của vùng đất sông nước, rừng và biển. Những giá trị ấy được hun đúc qua quá trình khẩn hoang, xây dựng và bảo vệ quê hương, là niềm tự hào và nguồn lực nội sinh quý báu để Cà Mau phát triển bền vững.

Cùng với bản sắc văn hóa phong phú, Cà Mau có lợi thế nổi bật về kinh tế biển và thủy sản. Với ba mặt giáp biển, có chiều dài bờ biển 310 km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng và những vùng rừng ngập mặn đặc trưng, con tôm trở thành ngành hàng chủ lực, gắn bó với sinh kế của đông đảo người dân và là một trong những biểu tượng kinh tế tiêu biểu của tỉnh.

Năm 2026, sản lượng tôm ước đạt 636 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người lao động trong toàn chuỗi giá trị. Tỉnh Cà Mau xác định tôm Cà Mau vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường và khả năng mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi tôm, doanh nghiệp và cộng đồng. Festival lần này vì thế không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm, mà còn là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ, đầu tư và hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển lâu dài cho ngành tôm.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, Festival lần thứ 2 - 2026 không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu tôm địa phương mà còn được kỳ vọng tạo động lực kết nối, thúc đẩy hợp tác trong toàn chuỗi ngành hàng. Qua Festival Tôm Cà Mau năm nay, tỉnh đặt mục tiêu tạo dựng không gian kết nối, thúc đẩy hợp tác sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự tăng trưởng và phát triển của ngành hàng tôm, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế địa phương.

Festival Tôm Cà Mau năm nay quy tụ 350 gian hàng triển lãm, dự kiến đón từ 8.000 đến 10.000 lượt khách tham quan và sẽ được diễn ra liên tục từ ngày 21 đến 25/11, gắn với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau mong muốn, với các hoạt động kích cầu thương mại, du lịch, sự kiện Festival Tôm Cà Mau gắn với các hoạt động văn hóa nhân ngày Văn hóa Việt Nam cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang thực hiện quyết liệt nhằm kích cầu kinh tế, đẩy mạnh tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 này.

Chương trình khai mạc được khép lại với màn bắn pháo hoa rực sáng tại vùng Đất Mũi - cực Nam của Tổ Quốc, nơi mọi người có thể ngắm mặt trời mọc từ biển Đông và lặn xuống biển Tây, cũng là lúc chương trình đêm hội Văn hóa dòng chảy phương Nam sắc màu Việt bắt đầu, cùng thắp sáng đêm hội văn hóa, thắp sáng khát vọng của Tôm Cà Mau trên hành trình vươn tầm thế giới./.

Chuỗi hoạt động Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa-Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới,” Festival có quy mô 350 gian hàng, gồm các không gian trưng bày, giới thiệu ngành hàng tôm, sản phẩm OCOP, việc làm và ẩm thực.