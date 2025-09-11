Gen Z đang sử dụng AI để khám phá và trải nghiệm du lịch thế nào?

85% Gen Z tự mô tả bản thân là “quen thuộc” với công nghệ AI, trong khi 20% nói rằng họ nắm rõ cách thức hoạt động của AI, và 65% còn lại hiểu biết các khái niệm cơ bản. Sự quen thuộc và tin tưởng sâu sắc này khiến họ xem AI không chỉ là công cụ mà còn là người bạn đồng hành không thể thiếu trong các chuyến đi.

Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi cho biết đây là kết quả nghiên cứu mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com. Kết quả này cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến các thói quen du lịch của thế hệ Gen Z. Giới trẻ ngày nay đã lớn lên cùng AI như một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày, không chỉ sử dụng công nghệ để lên kế hoạch cho chuyến đi mà còn áp dụng trong mọi giai đoạn của hành trình.

Thói quen sử dụng AI của Gen Z

Ông Branavan Aruljothi cho hay: “AI đang thay đổi thói quen du lịch, từ khâu lập kế hoạch đến việc trải nghiệm các hoạt động. Gen Z đang cho chúng ta thấy cách công nghệ này có thể hòa hợp một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày như thế nào. Từ những kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa đến các gợi ý thông minh hơn. Với những du khách Gen Z đang đặt ra những kỳ vọng mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy AI không chỉ để đơn giản hóa lựa chọn, mà còn để truyền cảm hứng và sự tự tin cho những chuyến đi đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người."

Theo các chuyên gia, AI là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Khảo sát của Booking.com cho thấy Gen Z tương tác với các công cụ AI nhiều lần trong ngày, cho cả công việc và giải trí.

Mỗi ngày có tới 75% người thuộc thế hệ Gen Z sử dụng các công cụ tìm kiếm tích hợp AI. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Mỗi ngày có tới 75% người thuộc thế hệ Gen Z sử dụng các công cụ tìm kiếm tích hợp AI; 66% dùng các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Claude; 59% dựa vào các công cụ gợi ý được hỗ trợ bởi AI trên các nền tảng phát trực tuyến như Netflix hay Spotify; 70% tương tác với thiết bị thông minh (camera an ninh, bộ điều khiển nhiệt độ, nhận diện khuôn mặt…).

Thậm chí, sự quen thuộc này lan rộng đến cả những lựa chọn trong thói quen sinh hoạt với 48% sử dụng AI để theo dõi sức khỏe, 43% nhận được gợi ý mua sắm thông minh, 37% dùng AI để tham khảo các nhà hàng. Khi AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong các lựa chọn hàng ngày, do đó không ngạc nhiên khi 44% Gen Z sử dụng AI để tìm cảm hứng du lịch và hỗ trợ đặt chuyến đi.

Gen Z ứng dụng AI trong du lịch thế nào?

Đối với Gen Z, AI là một phần của toàn bộ hành trình mà họ xê dịch. Sự tin tưởng này được thể hiện qua cách họ du lịch và sử dụng AI ở mọi giai đoạn của chuyến đi. Trước chuyến đi, gần như tất cả Gen Z (99%) sử dụng AI để chuẩn bị cho hành trình, từ nhận gợi ý cá nhân hóa theo những nhu cầu đặc biệt (42%) đến nghiên cứu điểm đến mới và thời điểm lý tưởng để đi (40%).

Trong suốt chuyến đi, 99% Gen Z cũng tin tưởng sử dụng AI tại địa điểm du lịch, đặc biệt để thông dịch những ngôn ngữ, biển báo, thực đơn hay những cuộc trò chuyện tại địa phương (53%) và nhận thông tin thú vị về các địa điểm tham quan trong suốt hành trình (47%). Sau chuyến đi, 96% Gen Z tiếp tục dùng AI để nhận gợi ý cá nhân hóa cho các chuyến đi tiếp theo (49%) hoặc viết đánh giá (46%).

99% Gen Z mong muốn AI hỗ trợ họ lên kế hoạch cho các chuyến đi mới. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Trong tương lai, 99% Gen Z mong muốn AI hỗ trợ họ lên kế hoạch cho các chuyến đi mới, từ nghiên cứu về điểm đến (42%), gợi ý các trải nghiệm địa phương (40%) đến đề xuất nhà hàng phù hợp (38%).

Dù là những nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của AI, song Gen Z vẫn tiếp cận công nghệ này với sự cẩn trọng nhất định cùng những kỳ vọng rõ ràng về cách thức hoạt động của các nhà cung cấp công nghệ, đó là ưu tiên công bằng, trách nhiệm và tính minh bạch.

Dẫu tin tưởng lựa chọn AI, gần như tất cả (93%) Gen Z đều có chung một vài lo ngại về AI như: Nguy cơ AI thay thế công việc của con người, bao gồm công việc của chính họ (51%); quyền riêng tư cá nhân và cách các công ty sử dụng dữ liệu của họ (46%); khả năng AI gây ra sự thiên vị hoặc thiếu công bằng trong những trải nghiệm (44%); du khách có ngân sách thấp hơn có thể bị hạ thấp ưu tiên (49%); cảm thấy không thoải mái khi AI đưa ra quyết định hoàn toàn độc lập (18%).

Những kết quả này cho thấy Gen Z vừa cởi mở với tiến bộ công nghệ vừa sáng suốt trong việc ứng dụng. Đối với ngành du lịch, điều này mở ra hướng đi tương lai rằng cần phát triển AI một cách thực tiễn và dễ tiếp cận, đồng thời đảm bảo sự thuận tiện, dễ dàng và toàn diện./.

Vì sao A50 đến A80 trở thành “hot trend” của giới trẻ Từ A50 đến A80, yêu nước thành xu hướng qua phim, du lịch lịch sử, phục dựng ký ức. “Địa đạo” gây sốt, A80 tiếp nối khí thế với luyện tập gian khổ, đầy tự hào.