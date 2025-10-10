Giá vàng ngày 10/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 0 giờ 53 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm gần 2%, xuống còn 3.959,48 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 2,4%, chốt phiên ở mức 3.972,6 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,5%, tiến gần mức cao nhất trong hai tháng. Vàng được định giá bằng đồng USD, nên đồng USD tăng giá sẽ khiến kim loại quý này trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, các nhà đầu cơ đang rút bớt một phần lợi nhuận khỏi vàng khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực, bởi điều này giúp “hạ nhiệt” căng thẳng tại một khu vực vốn có nhiều bất ổn trong lịch sử.

Tuy nhiên, ông Wong cho biết các động lực chính thúc đẩy đà tăng giá của vàng - như xu hướng đa dạng hóa dự trữ và khối nợ công toàn cầu ngày càng lớn - vẫn còn nguyên giá trị và giúp duy trì triển vọng tăng giá của kim loại quý này.

Giá vàng đã tăng giá khoảng 52% kể từ đầu năm 2025 đến nay. Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất cũng đang hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ theo dõi của FedWatch, giới giao dịch dự báo có 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 và 80% khả năng cho một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, vào sáng 10/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,90-141,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: