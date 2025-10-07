Giá vàng ngày 7/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày 7/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,8% lên 3.956,19 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao 3.969,91 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 1,7% ở mức 3.976,3 USD/ounce.

Nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex cho biết những diễn biến chính trị ở Pháp, lợi suất trái phiếu của Nhật Bản gia tăng trong bối cảnh lo ngại lạm phát, và việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa đều là những yếu tố góp phần vào đà tăng của giá vàng.

Tại Pháp, tân Thủ tướng Sebastien Lecornu và chính phủ của ông đã từ chức vào ngày 6/10, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chính trị của nước này. Trong khi đó, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ sáu, và Nhà Trắng đe dọa sẽ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư hiện đang dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp trong tháng này, và sẽ có thêm một đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 12. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, sáng 7/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/10:

