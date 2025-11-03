Giá vàng trong nước đi xuống, thương hiệu SJC giao dịch còn 148,1 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước mở cửa giao dịch sáng ngày 3/11 trong xu hướng giảm.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 145,6-148,1 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày 31/10.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 100.000 đồng/lượng, hiện giao dịch từ 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) nhưng vẫn cao hơn giá vàng SJC 1 triệu đồng/lượng.

Mặc dù biến động, song chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tuột mốc 4.000 USD/ounce và hiện giao dịch quanh ngưỡng 3.992 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 126,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.093 đồng/USD, không có biến động so với ngày 31/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại không được điều chỉnh ở chiều bán ra, đa số các ngân hàng thông báo giá bán ra ở mức 26.347 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.077-26.347 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.105-26.347 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.127-26.347 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.100-26.347 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

