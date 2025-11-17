Giải cứu thành công bệnh nhân tai biến nặng 150kg từ trên tầng cao

Khoảng 7 giờ sáng ngày 16/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai cứu hộ khẩn cấp đối với một nam bệnh nhân bị tai biến tại tầng 3 căn nhà số 521/75F Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Nạn nhân Vũ X.C. (SN 1987), nặng khoảng 150kg, bị liệt nửa người phải, không thể tự di chuyển để đến bệnh viện. Trung tâm Cấp cứu 115 yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ do Trung tá Nguyễn Quang Đức – Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy đã tiếp cận hiện trường, đánh giá tình trạng nạn nhân và triển khai phương án đưa nạn nhân xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng, áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn và cố định cột sống.

Chỉ trong ít phút, nạn nhân đã được đưa xuống nơi an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục điều trị./.

Nạn nhân xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng, áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn và cố định cột sống.