Gỡ vướng mắc cho dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín

Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín dài khoảng 80km giữ vai trò quan trọng trong phát triển lưới điện truyền tải quốc gia, song hiện gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, tập trung tại tỉnh Ninh Bình.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - chủ đầu tư dự án - đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín được thực hiện nhằm tăng cường khả năng liên kết lưới, truyền tải công suất của trục 500kV Nho Quan-Thường Tín; đồng thời tăng cường cấp điện cho Trạm biến áp 220kV Phủ Lý, đáp ứng nhu cầu phụ tải của các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, khu vực phía Nam Hà Nội và lân cận, góp phần nâng cao độ tin cậy và linh hoạt trong vận hành hệ thống lưới điện truyền tải 500-220kV khu vực.

Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành.

Toàn tuyến có 233 vị trí cột và 110 khoảng néo hành lang, trong đó đoạn đi qua tỉnh Ninh Bình gồm 131 vị trí móng cột và 71 khoảng néo. Vướng mắc chính của toàn tuyến tập trung tại Ninh Bình khi mới bàn giao, vận động bàn giao được 111 vị trí móng cột và 29 khoảng néo.

Trong số 20 vị trí móng cột còn lại chưa bàn giao có 18 vị trí nằm trên địa bàn phường Tam Chúc, 1 vị trí thuộc phường Nguyễn Úy và 1 vị trí tại phường Lý Thường Kiệt.

Trong 42 khoảng néo chưa bàn giao, có 1 khoảng néo thuộc xã Gia Lâm và 41 khoảng néo còn lại thuộc các phường Tam Chúc, Kim Bảng, Nguyễn Úy và Lý Thường Kiệt.

Nguyên nhân chính là do lực lượng cán bộ xã, phường làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mỏng, phải thực hiện đồng thời nhiều dự án dẫn đến công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, thẩm định phương án bị chậm so với tiến độ.

Các xã, phường cũng gặp khó khăn trong lập phương án, xét duyệt tái định cư đối với phần hành lang an toàn. Hiện tại, nhiều khoảng cột hành lang có công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng vi phạm chiều cao an toàn điện, cần sớm xử lý để đảm bảo hành lang.

Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng tại Ninh Bình đã bị chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để đáp ứng mục tiêu hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Văn Tuyên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Ban quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2, cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan, đặc biệt là phường Tam Chúc, tập trung tăng cường cán bộ làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với EVNNPT và NPMB để sớm phê duyệt các phương án bồi thường trong tháng 9/2025. EVNNPT và NPMB bố trí cán bộ thường trực phối hợp với các phòng, ban của địa phương.

Đồng thời, EVNNPT đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình sớm chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương xem xét, tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp tài sản, vật kiến trúc nằm trên đất không phải đất ở và cây lâu năm, đồng thời chỉ đạo các địa phương kiểm kê, kiểm đếm hành lang để xử lý, đảm bảo an toàn khi đóng điện công trình.

Ông Hoàng Trọng Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng ghi nhận sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và chính quyền các xã, phường, nhưng nhấn mạnh tỉnh Ninh Bình vẫn là địa phương còn nhiều vướng mắc giải phóng mặt bằng có thể ảnh hưởng tiến độ.

Ông Hiếu đề nghị các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời xem xét biện pháp hành chính để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Cùng đó, EVNNPT khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tăng cường cán bộ có năng lực để hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng, báo cáo kịp thời khó khăn, đồng thời cung cấp phương án thi công từng vị trí móng và hành lang để địa phương phối hợp tốt nhất.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: EVNNPT)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết tỉnh nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án trong đảm bảo cung cấp điện và phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Tỉnh sẽ mời Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan làm việc để phối hợp giải quyết khó khăn.

Riêng với dự án này, ông Sơn yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sau cuộc họp thông báo cụ thể nhiệm vụ, thời hạn cho từng sở, ngành, địa phương, kiểm điểm giao ban hằng tuần; các xã, phường cần hoàn thành kê kiểm hành lang, phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 9/2025, huy động hệ thống chính trị vào cuộc vận động người dân nhường đất, đồng thời có phương án cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công trong trường hợp cần thiết./.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đã “về đích” đúng hạn Dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch kép Lào Cai-Vĩnh Yên có tổng chiều dài hơn 229km, tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2025, hoàn thành ngày 19/8/2025 đúng tiến độ.