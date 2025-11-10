Hà Nội: Cấm phương tiện rẽ trái từ Xuân Diệu vào Âu Cơ hướng cầu Nhật Tân

Ngày 10/11, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Xuân Diệu-Âu Cơ, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, theo phương án điều chỉnh sẽ cấm các phương tiện từ Xuân Diệu rẽ trái đi Âu Cơ hướng đi về cầu Nhật Tân. Đồng thời, điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện từ Xuân Diệu có nhu cầu rẽ trái đi Âu Cơ hướng đi về cầu Nhật Tân theo hướng rẽ phải liên tục từ Xuân Diệu vào Âu Cơ, quay đầu tại nút giao Âu Cơ-Nghi Tàm.

Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ sang đường tại nút giao, lực lượng chức năng sẽ bổ sung biển cảnh báo đi chậm trên đường Xuân Diệu (gần nút giao Xuân Diệu-Âu Cơ); Bổ sung biển cấm đỗ xe cả 2 chiều đường trên tuyến đường Xuân Diệu đoạn từ Quảng An đến Âu Cơ để hạn chế ùn tắc giao thông.

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nêu trên sẽ thực hiện thí điểm từ ngày 14/11. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Xuân Diệu-Âu Cơ và các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ chỉ đạo, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông khu vực để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất phương án và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông của khu vực./.

