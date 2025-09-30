Hà Nội chìm trong biển nước, nhiều trường học bố trí cho học sinh ăn ngủ tại lớp

Nhiều khu vực ngập sâu đã khiến phụ huynh không thể đến trường đón con, một số trường học ở Thủ đô đã thông báo cho học sinh ăn, ngủ tại trường.

Nhà ở khu vực Long Biên trong khi con học ở Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, chị Nguyễn Minh Thùy (Long Biên, Hà Nội) cho hay rất lo lắng vì không thể đón con do mọi ngả đường đến trường đều ngập và ùn tắc. Đặc biệt, các tuyến đường quanh khu vực trường con đều ngập sâu.

Trong lúc đang lo lắng, chị nhận được thông báo khẩn của nhà trường về việc hỗ trợ học sinh nhà xa ăn tối và ngủ lại trường đêm nay.

Trong thông báo, cô giáo Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đến cuối giờ học ngày 30/9/2025, các tuyến đường quanh trường như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ đều bị ngập nước sâu, việc đi lại rất khó khăn ngay cả với xe buýt.

Vì vậy, trường hợp bố mẹ không thể đón được trong tối nay có thể đăng ký với giáo viên chủ nhiệm về việc đón muộn hoặc ở qua đêm để nhà trường lo việc ăn tối, chỗ ngủ và quản lý học sinh. Nhà trường sẽ cử thầy cô quản lý, chăm sóc, phân phòng riêng dành cho học sinh nam và học sinh nữ. Cơm tối do cantine trường chuẩn bị.

“Thông báo của trường đã giúp phụ huynh ấm lòng và thấy yên tâm trong những ngày mưa bão khó khăn,” chị Thùy chia sẻ.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có thông báo khẩn về việc hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả các học sinh. Nhà trường cho hay xe ô tô đưa đón học sinh của trường không thể hoạt động đón trả học sinh trong chiều nay trên toàn tuyến vì lý do an toàn.

Thông báo của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh chụp màn hình)

Vì vậy, để hỗ trợ học sinh ở lại ăn tối và ngủ qua đêm, nhà trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho các học sinh ở lại trường như bữa ăn bán trú.

Để phụ huynh yên tâm, nhà trường nhấn mạnh sẽ phân công các thầy cô giáo quản lý, trông coi học sinh đảm bảo an toàn như ở nhà. Học sinh sẽ được nhà trường hỗ trợ ăn bữa sáng mai để đảm bảo sức khỏe.

Trường Marie Curie cũng thông báo khẳng định không để học sinh bị đói, rét do không thể về nhà. Các nhà bếp của trường, giáo viên và tổ giám thị sẽ lo chu tất chỗ ăn, chỗ ngủ, cung cấp bữa ăn hoàn toàn miễn phí cho các học sinh, giáo viên phải ở lại trường đêm nay.

Trong chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có thông báo khẩn với tới ủy ban nhân các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chủ động ứng phó với bão số 10. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão./.

