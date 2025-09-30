Hà Nội chỉ đạo khẩn các trường học chủ động ứng phó với mưa bão

Chiều nay, 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin khẩn về văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các trường học trực thuộc đề nghị tập trung triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp.

Các trường có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Các nhà trường khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Hà Nội yêu cầu các trường rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Nhà trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp ngay sau bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều khu vực, nhiều tuyến đường. Hôm nay, 30/9, nhiều trường học ở Thủ đô đã phải chuyển sang học online hoặc thông báo cho phụ huynh đến đón con sớm.

Một số trường trong khu vực bị ngập nhà trường đã linh hoạt các giải pháp để hỗ trợ học sinh. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế 2, cô Phùng Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường nằm trong khu vực bị ngập sâu. Vì vậy, trưa nay, nhà trường đã phải báo cáo Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đề nghị phương án hỗ trợ. Phường Đông Ngạc đã liên hệ lực lượng quân đội huy động xe chở học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt để phụ huynh đón.

Tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, nước ngập toàn bộ sân trường. Thầy cô giáo đã kê bàn ghế ra sân trường để làm cầu cho phụ huynh đón học sinh.

Trong khi đó, theo bản tin lúc 15 giờ hôm nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình ảnh trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...



Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo trong khoảng từ nay đến đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Cảnh sát Giao thông Hà Nội căng mình bảo đảm an toàn giao thông trong mưa bão Giữa cơn mưa lớn do bão số 10, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân, chốt trực tại các tuyến đường, bến xe, bến thủy, kịp thời hướng dẫn và xử lý tình huống phát sinh trong mưa bão.