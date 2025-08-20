Hà Nội công bố các khu vực học sinh được nghỉ phục vụ lễ diễu binh, diễu hành

Chiều nay, 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai một số nội dung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và thông báo tới cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý; đồng thời, các thầy cô giáo vẫn đến trường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Với các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác, căn cứ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân… đảm bảo trọng thị và mến khách.

Theo kế hoạch, lịch hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành cụ thể như sau:

Tổng hợp luyện lần 1: 20 giờ 00 ngày 21/8/2025 (thứ Năm).

Tổng hợp luyện lần 2: 20 giờ 00 ngày ngày 24/8/2025 (Chủ nhật).

Chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm: 20 giờ 00 ngày 27/8/2025 (thứ Tư).

Chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm: 06 giờ 30 ngày 30/8/2025 (thứ Bảy).

Địa điểm diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành./.