Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Suối Hai và Ba Vì

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo 2 xã Suối Hai và xã Ba Vì theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng chức năng thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở.

Đối với các hộ dân phải di dời, kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư; huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai và xã Ba Vì triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban Nhân dân thành phố về các số liệu báo cáo, kết quả kiểm tra, đánh giá và việc triển khai; rà soát, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo tiếp tục xử lý đối với các vị trí thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai và xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai; hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai và xã Ba Vì tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ."

Cùng với đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Sông Tích kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức xử lý sự cố khu vực hồ Hóc Cua; đồng thời, phối hợp Ban quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường triển khai dự án sửa chữa tràn xả lũ, cống lấy nước hồ chứa nước Hóc Cua…/.

