Dự báo thời tiết đêm 30/9 và ngày 1/10: Hà Nội tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 30 và ngày 1/10, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, rải rác có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau đó có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau đó có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau đó có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất sẽ xuất hiện tại các sườn dốc, suối nhỏ ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được đánh giá ở mức: cấp 1 cho đa số các tỉnh trên; cấp 2 ở tỉnh Thái Nguyên; cấp 3 ở các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tình hình lũ trên các sông chính: Lũ trên sông Thao (Lào Cai) và sông Mã (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái đạt 34,39m, vượt báo động 3 là 2,39m; trên sông Mã tại Giàng đạt 6,97m, vượt báo động 3 là 0,47m. Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Lục Nam (Bắc Ninh), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên. Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống chậm do ảnh hưởng vận hành của thủy điện thượng lưu.

Dự báo và cảnh báo trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 7,4m (dưới báo động 3 0,5m). Lũ sông Lục Nam tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh dưới mức báo động 3. Lũ sông Thao tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3, sông Mã tiếp tục xuống và dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông Thao tiếp tục xuống trên mức báo động 3, sông Mã xuống mức trên báo động 2, sông Cả dao động trên báo động 2, sông Lục Nam xuống dưới báo động 2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục xuống chậm và duy trì ở mức báo động 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 30/9 đến 1/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô, sông Cầu, sông Thương và hạ lưu sông La tiếp tục lên, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt từ báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3.

Ngập lụt có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Lũ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh./.

