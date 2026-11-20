Liên quan đến vấn đề đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã phân loại 301 vị trí bãi đỗ xe trong Vành đai 3 theo mức độ ưu tiên (nhóm triển khai ngay; nhóm cần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng; nhóm cần xem xét điều chỉnh chức năng) và đang tiếp tục phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cập nhật đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xác định chỉ tiêu quy hoạch đối với từng vị trí.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản gửi các nhà đầu tư, Hội Xây dựng thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố (Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và Công nghệ số) giới thiệu hiện trạng, quy hoạch và các chính sách ưu đãi của thành phố; kêu gọi đầu tư 29 bãi đỗ xe ưu tiên khu vực từ Vành đai 3 trở vào, gồm 14 bãi trong Vành đai 2 và 15 bãi từ Vành đai 2 đến Vành đai 3.

Về xây dựng cơ chế chính sách, Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, tổng hợp ý kiến góp ý của các nhà đầu tư và cung cấp danh mục, thông tin quy hoạch các bãi đỗ xe ưu tiên làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách và nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng tổ chức kiểm tra, rà soát và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án bãi đỗ xe đã được giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đáng chú ý, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông tĩnh nhằm cụ thể hóa quy hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và nhu cầu vận tải, hướng tới sự phát triển toàn diện, đồng đều của Thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận giao Ủy ban Nhân dân các xã phường trong Vành đai 3 xây dựng kế hoạch đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư đến năm 2030. Qua đó, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện hướng tới mục tiêu cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đỗ xe của người dân tại các phường nội thành.

Cụ thể, năm 2027, mỗi phường phấn đấu khởi công và xây dựng tối thiểu 2 bãi đỗ xe bằng nguồn ngân sách địa phương; rà soát, xác định nhu cầu tái định cư (số hộ, diện tích đất, quỹ nhà tái định cư) phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án bãi đỗ xe theo quy hoạch trên địa bàn, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tổng hợp. Trên cơ sở đó, các sở đề xuất giải pháp bố trí quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, bảo đảm điều kiện triển khai dự án.

Cùng đó, Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc đôn đốc, giám sát Ủy ban Nhân dân xã trong việc thực hiện triển khai chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng; tổng hợp ý kiến góp ý của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính làm cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng tổ chức rà soát đánh giá việc triển khai đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để loại khỏi quy hoạch các vị trí điểm bãi đỗ xe, bến xe khó khả thi về tổ chức thực hiện đồng thời bổ sung các vị trí điểm bãi đỗ xe cần thiết, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Đối với Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét bố trí riêng một khoản kinh phí từ ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Khoản kinh phí này là cơ sở để xác định khả năng nguồn lực của thành phố, từ đó định hướng thứ tự ưu tiên đầu tư, phân định rõ danh mục bãi đỗ xe đầu tư bằng ngân sách và danh mục kêu gọi nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư, nguồn vốn ngoài ngân sách.

Song song đó, Sở Tài chính tiếp tục chủ trì phân loại, xử lý đối với từng dự án; giải quyết dứt điểm đối với dự án chậm thực hiện đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng; trường hợp cố tình tiếp tục vi phạm thì báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để kiên quyết thu hồi theo quy định; tăng cường quản lý, giám sát, hậu kiểm tiến độ đầu tư, định kỳ đánh giá đầu tư đảm bảo quản lý chặt chẽ từ khi nghiên cứu lập dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định.

Bãi đỗ xe trên phố Nguyễn Công Hoan (Hà Nội) được xây dựng theo công nghệ Hàn Quốc, gồm 17 block cao 4 tầng, có hệ thống giám sát an ninh và các biện pháp phòng cháy chữa cháy. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch, bao gồm cả phần diện tích khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗ trợ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 xác định tổng số 1.690 bãi đỗ xe công cộng, gồm 1.124 bãi đỗ xe mặt bằng, 469 bãi đỗ xe cao tầng và 97 bãi đỗ xe ngầm.

Về hiện trạng đầu tư, qua rà soát, tổng hợp, đến nay trong tổng số 1.690 bãi đỗ xe theo quy hoạch, mới có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, sử dụng (chiếm khoảng 4,3%) và 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng (chiếm khoảng 3,6%); còn 1.557 bãi đỗ xe chưa được triển khai thực hiện (chiếm khoảng 92,1%).

Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức lập Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô theo định hướng tầm nhìn 100 năm, theo đó các nội dung liên quan đến định hướng phát triển hệ thống giao thông tĩnh đang tiếp tục được nghiên cứu và rà soát, dự kiến tiến độ hoàn thành trong tháng 12/2026./.

Vì sao các bãi đỗ xe Hà Nội ít, chậm được triển khai đầu tư xây dựng? Nhiều vị trí bãi đỗ xe được quy hoạch thiếu tính khả thi do vướng mắc giải phóng mặt bằng, suất đầu tư lớn và các thủ tục pháp lý kéo dài dẫn đến việc chưa thu hút được nhà đầu tư tham gia xây dựng.