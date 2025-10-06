Hà Nội mưa to lúc nửa đêm về sáng, cảnh báo về nguy cơ úng lụt

Bản tin 24h ngày 6/10/2025 gồm những nội dung sau:
Hà Nội và Bắc Bộ sẽ mưa ra sao do hoàn lưu bão 11.
Định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước.
Quảng Ngãi xuất hiện 10 trận động đất liên tiếp./.
Sáng 6/10, bão số 11 di chuyển chậm, khiến tác động của áp thấp nhiệt đới sau bão đến muộn hơn dự báo. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
