Hà Nội mưa to lúc nửa đêm về sáng, cảnh báo về nguy cơ úng lụt

Sáng 6/10, bão số 11 di chuyển chậm, khiến tác động của áp thấp nhiệt đới sau bão đến muộn hơn dự báo. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.