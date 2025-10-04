Hà Tĩnh gấp rút khắc phục hậu quả bão lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường học

Cơn bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương.

Bão đi qua, nhiều trường học, nhiều vùng chưa kịp dọn dẹp lại tất tả lo chạy lũ khi mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Sông La dâng cao gây ngập lụt tại các vùng hạ du.

Hiện các lực lượng tại địa phương đang chung tay khắc phục hậu quả bão lũ với hy vọng sớm đón học sinh trở lại trường.

Tính đến thời điểm này, mặc dù nước trên các sông đã rút chậm, tỉnh Hà Tĩnh còn hàng nghìn hộ dân bị ngập nước. Các vùng ngập lụt chủ yếu là các xã vùng ngoài đê La Giang như Đức Quang, Đức Minh, một số thôn phường Bắc Hồng Lĩnh và xã Nghi Xuân.

Hiện có 16 trường học trên địa bàn vẫn bị ngập lụt. Dự kiến đầu tuần tới, các điểm trường trở lại học bình thường.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ vệ sinh bùn đất tại trường mầm non Xuân Hồng (xã Nghi Xuân). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Với phương châm "nước rút đến đâu dọn dẹp ngay đến đó," các trường học vùng lũ đang khẩn trương dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại trường.

Tại xã Đức Minh, bão vừa tan, nhiều trường học chưa kịp thu dọn, lũ lại ập đến. Xã Đức Minh có 7 trường học đã bị ngập lụt, gồm: 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Trong số đó, 4 trường bị nước lũ tràn vào tận phòng học, gây ngập nghiêm trọng.

Ba trường khác bị ngập sâu ngoài sân, 1 trường bị tốc mái hoàn toàn, 1 trường bị sập cổng. Phần lớn các trường đều bị hư hại mái che. Đến nay, khoảng 2.000 học sinh trên địa bàn xã chưa thể trở lại trường học.

Tại trường Tiểu học Tùng Châu ở xã Đức Minh nước ngập sâu khoảng 60cm. Nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên khẩn trương di chuyển bàn ghế, thiết bị dạy học lên tầng hai, tuy nhiên do nước lên quá nhanh, một số đồ đạc không kịp vận chuyển bị ngâm lại trong nước.

Cùng lúc tại trường Mầm non Tùng Châu, sau bão, phần mái của trường bị tốc, cơ sở vật chất hư hỏng nặng do nước lũ tràn vào.

Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường Mầm non Tùng Châu, cho biết cuối tuần nắng lên, tranh thủ nước rút, nhà trường đã huy động giáo viên cùng với sự giúp sức của địa phương, các tổ chức đoàn thể chung tay dọn dẹp.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ vệ sinh bùn đất tại trường học ở xã Kim Hoa. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tại trường Mầm non Kim Hoa, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt cũng đang được khẩn trương triển khai.

Từ ngày 3/10, khi nước có dấu hiệu rút, giáo viên nhà trường cùng với đoàn thanh niên xã đã bắt đầu triển khai dọn dẹp. Cô Trần Thị Mỹ Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Hoa, cho biết hiện có nước sạch để dọn, thầy cô phải dùng nước lũ để thau rửa bàn ghế và vệ sinh lại trường. Nhà trường hy vọng nước rút nhanh để kịp đón học sinh quay lại vào đầu tuần tới.

Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt sau bão số 10, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn dẹp sau lũ.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương chia sẻ các cấp bộ đoàn đã thành lập 1 đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 đoàn viên thanh niên, cùng 69 đội hình cấp xã, triển khai hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, với sự tham gia của trên 10.000 đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động tập trung vào việc dọn dẹp trường học, sửa chữa nhà dân, vệ sinh môi trường, ứng cứu và hỗ trợ bà con tại những vùng ngập lụt.

Sau cơn bão số 10, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, kịp thời hỗ trợ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng.

Ngoài hỗ trợ ngày công, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động 500 triệu đồng để trao tặng cho 62 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã bị thiệt hại do bão; hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân xã Đức Minh và xã Nghi Xuân đang bị chia cắt do lũ lụt và hơn 1 tấn nhu yếu phẩm cho xã Đức Quang; đồng thời, huy động và trao tặng 300 suất quà, 50 thùng sữa động viên các em thiếu nhi vùng lũ nhân dịp Tết Trung Thu./.

Một số nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định tình hình nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất," đói khát.