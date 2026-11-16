Hà Tĩnh tri ân các gia đình có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Chiều 16/11, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình có con đẻ duy nhất là liệt sỹ, nhằm ghi nhận những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cùng đông đảo nhân dân trong xã.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình gồm ông Lê Nhung, bà Trần Thị Nhâm (thân nhân liệt sỹ Lê Lộc); ông Lê Điền, bà Trần Thị Dính (thân nhân liệt sỹ Lê Ngọc Thịnh); ông Phan Hữu Cần, bà Lê Thị Lược (thân nhân liệt sỹ Phan Văn Sâm) và ông Lê Xuân Anh, bà Lê Thị Việt (thân nhân liệt sỹ Lê Xuân Nam). Cả 4 liệt sỹ đều quê ở xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh trước đây (nay là xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh).

Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát và cống hiến to lớn của các gia đình liệt sỹ. Qua đó, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn.”

Phát biểu tại buổi lễ ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh biểu dương những đóng góp to lớn của các gia đình thân nhân liệt sỹ nói chung và chỉ đạo chính quyền địa phương chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, làm tốt công tác chính sách xã hội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.”

Buổi lễ là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những gia đình đã hiến dâng người thân yêu nhất cho độc lập, tự do của Tổ quốc./.

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