Hải Phòng dự kiến dành trên 19.000 tỷ đồng đầu tư tuyến đường kết nối Đông Tây

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý và giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để thực hiện đầu tư tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố.

Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã xác định tuyến đường này là cần thiết, cần tập trung ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 và đầu tư tuyến đường này đã được duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của thành phố.

Theo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, hiện nay việc kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây thành phố (thành phố Hải Dương cũ) với khu vực phía Đông (thành phố Hải Phòng cũ) chủ yếu thông qua 2 tuyến đường là Quốc lộ 5 và đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Tuy nhiên, hiện nay, các tuyến đường kết nối này đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, kém thuận lợi, tạo thành “nút thắt, điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng.

Tuyến đường kết nối Đông Tây nhằm rút ngắn khoảng cách kết nối trung tâm đô thị phía Tây thành phố với trung tâm thành phố Hải Phòng, kết nối liên thông các trung tâm đô thị-kinh tế-công nghiệp-cảng biển-hàng không-logistics... hình thành và tạo không gian dư địa mới, hình thành quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường, kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng, gồm: đường vành đai I thành phố Hải Dương cũ, cao tốc Vành đai V vùng Thủ đô trong tương lai, đường trục Đông Tây Kim Thành, Đường tỉnh 390, 390B, Quốc lộ 17B, 10..., tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của Hải Phòng sau hợp nhất.

Theo phương án của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, tuyến đường kết nối Đông Tây có điểm đầu tại nút giao giữa đường Vành đai I thành phố Hải Dương cũ với đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân. Điểm cuối của tuyến đường là nút giao giữa Quốc lộ 10 với đường Nguyễn Trường Tộ.

Tuyến đường sẽ đi qua các phường Nam Đồng, Ái Quốc, An Dương, An Phong, các xã Hà Tây, xã Thanh Hà, xã Hà Bắc, xã Hà Nam, xã Kim Thành với tổng chiều dài 23,5km.

Tuyến đường được xác định với chức năng là đường trục chính đô thị, loại đường phố chính chủ yếu với dự báo tỷ lệ tăng trưởng phương tiện vận tải là từ 3,5-5%/năm.

Tuyến đường dự kiến có bề rộng 68m gồm đường chính, đường đôi 6 làn xe cho xe tải, xe khách, xe ôtô lưu thông với tốc độ tối thiểu là 80 km/giờ; đường song hành 2 bên cho xe máy, xe ôtô với tốc độ tối đa là 60 km/giờ; dải phân cách giữa dự trữ khoảng 15m để phát triển các hệ thống vận tải công cộng hiện đại. Lộ giới hai bên là 21m/bên để xây dựng đường gom phục vụ phát triển hai bên tuyến. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19.128 tỷ đồng.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường này theo các phương thức đối tác công tư, hình thức Hợp đồng BT (thanh toán bằng quỹ đất), sử dụng 100% vốn huy động của nhà đầu tư.

Khi tuyến đường kết nối Đông Tây được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động sẽ phát triển thêm quỹ đất hai bên đường vào khoảng 11.777 ha; trong đó, đất công nghiệp khoảng 2.398 ha; đất đô thị, thương mại dịch vụ mới khoảng 2.229ha; đất nông nghiệp công nghệ cao khoảng 1.531ha; đất giao thông mới khoảng 817ha và các khu vực có dư địa đan xen phân bổ cho phát triển dịch vụ du lịch, công cộng, hạ tầng kỹ thuật, mặt nước, cây xanh khoảng 4.792ha../.

