Thế giới

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng tại Pakistan và Ấn Độ gây ra nhiều thương vong

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng tại Pakistan và Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, nguyên nhân đang được điều tra.

Đài Trang
Hiện trường vụ tai nạn ở khu vực Kashmir phần bên phía Ấn Độ kiểm soát ngày 16/11/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn ở khu vực Kashmir phần bên phía Ấn Độ kiểm soát ngày 16/11/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.
Theo giới chức địa phương, nhà máy nằm tại Laghari Goth thuộc quận Hyderabad.

Vụ nổ xảy ra tối 15/11 theo giờ địa phương và gây ra đám cháy lớn nhanh chóng bao trùm nhà máy. Các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong đống đổ nát và chuyển những người bị thương đến bệnh viện, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Trong khi đó tại Ấn Độ, ít nhất 10 người chết và 7 người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 16/11.

Trong vụ tai nạn đầu tiên, 5 thanh niên dưới 25 tuổi đã tử vong khi xe chở họ đâm vào một xe tải hạng nặng tại bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ vào sáng sớm nay theo giờ địa phương.

Một vụ tai nạn khác xảy ra tại khu vực Kashmir phần bên phía Ấn Độ kiểm soát. Chiếc xe chở 12 người va chạm với một xe tải trong đêm 15/11 khiến 5 người tử vong và 7 người bị thương. Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm này/.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn #Pakistan #Ấn Độ #thương vong #vụ nổ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.

Cảnh đẹp mùa thu tại Huntsville, Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada - điểm đến yêu thích của phụ nữ Mỹ

Theo cuộc thăm dò của Gallup, nhiều phụ nữ Mỹ muốn rời khỏi đất nước và chuyển đến nơi khác, trong đó, 11% chọn Canada là điểm đến ưu tiên, cao hơn các điểm đến khác là New Zealand, Italy và Nhật Bản.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Kuwait diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026.