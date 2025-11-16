Hai vụ tai nạn nghiêm trọng tại Pakistan và Ấn Độ gây ra nhiều thương vong

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

Theo giới chức địa phương, nhà máy nằm tại Laghari Goth thuộc quận Hyderabad.

Vụ nổ xảy ra tối 15/11 theo giờ địa phương và gây ra đám cháy lớn nhanh chóng bao trùm nhà máy. Các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong đống đổ nát và chuyển những người bị thương đến bệnh viện, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.



Nhà chức trách cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Trong khi đó tại Ấn Độ, ít nhất 10 người chết và 7 người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 16/11.

Trong vụ tai nạn đầu tiên, 5 thanh niên dưới 25 tuổi đã tử vong khi xe chở họ đâm vào một xe tải hạng nặng tại bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ vào sáng sớm nay theo giờ địa phương.



Một vụ tai nạn khác xảy ra tại khu vực Kashmir phần bên phía Ấn Độ kiểm soát. Chiếc xe chở 12 người va chạm với một xe tải trong đêm 15/11 khiến 5 người tử vong và 7 người bị thương. Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.



Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm này/.

