Hàn Quốc-Singapore nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 2/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo đã công bố việc khởi động quan hệ đối tác chiến lược trong một cuộc họp báo chung tại văn phòng tổng thống sau các cuộc hội đàm diễn ra trong chuyến thăm chính thức của ông Wong tới Hàn Quốc.

Ông Lee cho biết, hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, khi cả hai đều đạt được tăng trưởng đáng kể dựa trên nguồn nhân lực và trật tự thương mại tự do mở, bất chấp đất đai hạn chế, tài nguyên khan hiếm và môi trường địa chính trị đầy thách thức.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận đầu tiên về xuất khẩu thịt bò và thịt lợn từ đảo Jeju sang Singapore, đồng thời nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến, trao đổi con người và tội phạm xuyên quốc gia, như lừa đảo trực tuyến.

Văn phòng Tổng thống cho biết, theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, hai nước sẽ tăng cường hợp tác để giải quyết tốt hơn các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu và tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Wong đã lưu ý tiềm năng đáng kể cho sự hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghiệp kỹ thuật số, an ninh và quốc phòng. Trong cuộc họp, hai bên cũng đã ký các biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác kỹ thuật số, logistics và vận tải biển, văn hóa và thể thao.

Cùng ngày, hãng sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc Hyundai Motor Co. cho biết đã ký một thỏa thuận với cơ quan khoa học và công nghệ Singapore để hợp tác về các công nghệ tiên tiến trong các giải pháp di động.

MOU giữa Hyundai và Home Team Science and Technology Agency (HTX) thuộc Bộ Nội vụ Singapore đã được ký kết tại sự kiện K-Tech Showcase được tổ chức tại thành phố Gyeongju, phía Đông Nam Hàn Quốc, bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Theo thỏa thuận, hai bên đã đồng ý nghiên cứu chung về robot, hydrogen và các công nghệ di động tương lai khác./.

