Hoạt động đào tạo y tế và phẫu thuật từ thiện của chuyên gia Anh tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại London, hàng trăm chuyên gia quốc tế và Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về phẫu thuật vùng đầu-cổ tại hội nghị quốc tế chuyên ngành được tổ chức ở Hà Nội vào cuối tháng 10.

Diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc lần lượt vào ngày 18 và 19/10, hội nghị “Những thách thức trong kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu-cổ” quy tụ các bác sỹ Anh và Việt Nam chuyên ngành Tai Mũi Họng (TMH), ung thư, phẫu thuật đầu-cổ, phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ và phẫu thuật hàm mặt.

Hội nghị được tổ chức và điều phối bởi tổ chức từ thiện của Anh, Facing The World (FTW), phối hợp với Bệnh viện 108, Bệnh viện Hồng Ngọc và Hội Tai Mũi Họng Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, các bác sỹ chuyên khoa và phẫu thuật viên cao cấp từ các bệnh viện hàng đầu tại Anh sẽ cùng các đồng nghiệp Việt Nam thảo luận nhiều chủ đề, từ ung thư và ung thư đầu cổ tới phẫu thuật tạo hình khuôn mặt và các thách thức chuyên môn.

Hội nghị sẽ cập nhật các kỹ thuật mới nhất trong phẫu thuật đầu-cổ phức tạp, chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm của Anh trong việc cải thiện chăm sóc bệnh nhân cũng như những thực hành tốt nhất tại Việt Nam.

Các chủ đề nổi bật sẽ được thảo luận gồm ung thư mũi xoang, phẫu thuật cắt tuyến giáp qua đường miệng, phẫu thuật thần kinh mặt và phẫu thuật tạo hình mũi phức tạp.

Bà Katrin Kandel, Tổng giám đốc điều hành tình nguyện của FTW, cho biết hội nghị nằm trong chương trình hoạt động của FTW tại Việt Nam trong năm nay, trong đó gồm một chương trình phẫu thuật từ thiện tại Hà Nội.

Thông qua tổ chức hội nghị, FTW mong muốn kết nối các chuyên gia hàng đầu của Anh và Việt Nam trong lĩnh vực TMH, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật tái tạo và phẫu thuật ung thư.

Bà nhấn mạnh hội nghị là một phần trong cam kết đào tạo của FTW nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và phẫu thuật ở mức cao nhất.

Tiếp nối hội nghị là chương trình phẫu thuật từ thiện kéo dài 4 ngày, trong đó đoàn chuyên gia đến từ các bệnh viện hàng đầu tại Anh sẽ thực hiện khám, tư vấn và phẫu thuật cho bệnh nhân mức dị tật bẩm sinh vùng mặt và các bệnh lý vùng mặt phức tạp khác. Chương trình này là một hoạt động thường niên của FTW tại Việt Nam,

Đoàn công tác năm nay của FTW sẽ làm việc trực tiếp với các bác sỹ tại Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Hồng Ngọc để khám, lập kế hoạch điều trị và phẫu thuật tái tạo miễn phí cho hàng chục bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh lý về tai, mũi, họng, đầu-cổ, cũng như các bệnh nhân cần phẫu thuật tái tạo sau điều trị ung thư đầu-cổ.

Bà Katrin cho biết sáng kiến này không chỉ nhằm mang lại cơ hội cải thiện sức khỏe, sự tự tin và chất lượng cuộc sống cho trẻ em và người lớn bị dị tật khuôn mặt, mà còn nhằm đào tạo các bác sỹ phẫu thuật Việt Nam thông qua hợp tác thực hành tại phòng phẫu thuật.

Mô hình bền vững này đảm bảo tác động lâu dài, nâng cao năng lực của các bác sỹ Việt Nam trong điều trị các ca bệnh tương tự trong tương lai.

FTW là tổ chức y tế từ thiện được thành lập tại Anh vào năm 2002 nhằm hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật sọ mặt ở các nước đang phát triển.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, đến nay FTW đã hỗ trợ phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em bị dị tật sọ mặt trên khắp Việt Nam và gửi hơn 100 bác sỹ Việt Nam sang đào tạo tại các cơ sở y tế hàng đầu của Anh, Canada, Mỹ và Australia.

Tổ chức cũng tài trợ hơn 2,5 triệu bảng (3,35 triệu USD) thiết bị phẫu thuật và công nghệ y tế từ xa cho 3 bệnh viện đối tác tại Việt Nam, gồm Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Hồng Ngọc.

Trong 5 năm tới, FTW có kế hoạch hỗ trợ các bác sỹ Việt Nam được đào tạo thực hiện 40.000 ca phẫu thuật sọ mặt. Tổ chức dự kiến sẽ cử ít nhất 200 bác sỹ Việt Nam ra nước ngoài đào tạo và tiếp tục tài trợ thiết bị y tế cho các bệnh viện đối tác ở Việt Nam./.

