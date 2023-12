Học sinh Hà Nội đạt giải nhất cuộc thi học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, 25/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, ở bảng A dành cho học sinh, giải nhất đã thuộc về em Nguyễn Xuân Đạt, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ở bảng B dành cho sinh viên, giải nhất thuộc về em Nguyễn Văn Nghĩa, sinh viên năm thứ tư, Khoa Cảnh sát Điều tra, Học viện Cảnh sát nhân dân. Ở bảng C dành giáo viên, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, thí sinh tự do, giải nhất thuộc về cô Đào Thị Thuận, giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh giải nhất, ở mỗi bảng, ban tổ chức trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 20 giải tư. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 2,1 triệu thí sinh tham gia cuộc thi.

Ngoài giải cá nhân còn 10 giải tập thể cho 10 sở giáo dục và đào tạo có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi nhiều nhất (số lượng thí sinh dự thi/tổng số học sinh của tỉnh, thành phố); 20 giải cho 20 cơ sở đào tạo có tỷ lệ sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất (số lượng thí sinh dự thi/tổng số sinh viên của cơ sở đào tạo). Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng theo quy định.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 26/11 theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến (từ vòng loại đến vòng chung kết) trên website: http://hocvalamtheobac.vn với 3 bảng dự thi, gồm vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết.

Sau hơn 3 tháng tổ chức với sự phối hợp của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cuộc thi đã đảm bảo an toàn an ninh mạng trong suốt quá trình diễn ra.

Theo số liệu thống kê của ban tổ chức cuộc thi, tất cả các tỉnh, thành phố đều cực tham gia với trên 2,1 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số thí sinh đăng ký có gần 1,7 triệu học sinh, gần 400.000 sinh viên, hơn 900 du học sinh và gần 40.000 thí sinh là cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên.

Các nhân đoạt giải là những gương mặt xuất sắc nhất trong số hơn 2,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho hay cuộc thi là hoạt động thường niên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, sâu rộng và sáng tạo.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên. Cuộc thi cũng là dịp để các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo; các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, từ đó lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.

Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cũng theo ông Đạt, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức theo hướng: mở rộng phạm vi, đa dạng hoá các hình thức, mức độ trả lời câu hỏi, tăng cường liên hệ, vận dụng để người dự thi có cơ hội thể hiện trực tiếp kiến thức sâu sắc, năng lực vận dụng sáng tạo của bản thân về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cũng sẽ cập nhật, bổ sung các vấn đề thực tiễn đặt ra cho thế hệ trẻ trong việc hoàn thiện kiến thức, kỹ năng của từng cá nhân đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng để cuộc thi ngày càng thiết thực, hiệu quả và hấp dẫn hơn./.