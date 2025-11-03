Hôm nay, Quốc hội làm việc về 6 dự thảo luật lĩnh vực kinh tế

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, hôm nay, ngày 3/11, Quốc hội sẽ làm việc về 6 dự thảo luật thuộc lĩnh vực kinh tế, gồm 5 luật sửa đổi, bổ sung và 1 dự thảo luật mới là Luật Thương mại điện tử.

Cụ thể, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 6 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật Thương mại điện tử./.

Quốc hội khóa XV: Chính phủ chủ động, linh hoạt duy trì đà tăng trưởng kinh tế Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng, nền kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và nhiều biến động.