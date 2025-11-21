Hơn 1 triệu khách hàng mất điện, 68.000 căn nhà bị ngập ở Trung Bộ

Bản tin 24h của VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý sau:
Mưa lũ làm 52 người chết và mất tích.
Đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện đợt sương muối đầu tiên.
Di dời thêm nhiều người dân vùng lũ./.
(Vietnam+)
Đến sáng 21/11, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 43 người chết, 9 người mất tích. Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có 114 xã, phường đang bị ngập trên diện rộng.
