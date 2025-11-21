Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Hơn 1 triệu khách hàng mất điện, 68.000 căn nhà bị ngập ở Trung Bộ

Đến sáng 21/11, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 43 người chết, 9 người mất tích. Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có 114 xã, phường đang bị ngập trên diện rộng.

PV
Theo dõi VietnamPlus

Bản tin 24h của VietnamPlus có những nội dung đáng chú ý sau:

Mưa lũ làm 52 người chết và mất tích.

Đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện đợt sương muối đầu tiên.

Di dời thêm nhiều người dân vùng lũ./.

(Vietnam+)
#Thiên tai mưa lũ Trung Bộ #Thiệt hại về người và nhà cửa #Ngập lụt và sạt lở đất #Ảnh hưởng đến hạ tầng điện lực #Di dời người dân vùng lũ