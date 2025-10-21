Huế: Thu hút du lịch bền vững qua tuyến đường bích họa giảm nhựa

Chiều 21/10, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch thành phố Huế, Ủy ban nhân dân xã Đan Điền (Huế) tổ chức Lễ ra mắt Tuyến đường tranh bích họa giảm nhựa Cư Lạc-Ngư Mỹ Thạnh nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần giảm rác thải nhựa tại điểm đến du lịch này.

Tuyến đường thuộc Dự án “Huế-Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tài trợ.

Điểm du lịch giảm nhựa Ngư Mỹ Thạnh-Cồn Tộc được hình thành từ đầu năm 2025. Tại đây, 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã cam kết triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động kinh doanh.

Các cơ sở được hỗ trợ trang thiết bị ban đầu như bình nước thủy tinh, máy lọc nước uống, bảng nhận diện “Cơ sở giảm nhựa”, thùng rác phân loại… nhằm đồng bộ hóa mô hình và đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng phối hợp các đơn vị lữ hành tổ chức các tour trải nghiệm tại Ngư Mỹ Thạnh-Cồn Tộc, với trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa.

Tuyến đường tranh bích họa giảm nhựa tại làng Ngư Mỹ Thạnh ra mắt sẽ trở thành điểm nhấn mới trong hành trình xây dựng điểm đến du lịch cộng đồng xanh, sạch và thân thiện tại đây.

Cắt băng ra mắt Tuyến đường bích họa giảm nhựa Cư Lạc-Ngư Mỹ Thạnh (thành phố Huế). (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tuyến đường được thực hiện bởi các họa sỹ trẻ, tình nguyện viên và người dân địa phương với 10 bức tranh sinh động.

Các tác phẩm thể hiện rõ nét đời sống ngư dân vùng đầm phá Tam Giang, cảnh quan sinh thái đặc trưng, cùng các thông điệp về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Điền, cho biết công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, tạo diện mạo mới cho làng quê ven phá, mà còn trở thành công cụ trực quan, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường; tạo nên một điểm nhấn mới để phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại xã.

Địa phương mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các đơn vị đồng hành để mở rộng thêm các tuyến bích họa, kết nối các điểm du lịch, quảng bá hình ảnh vùng quê ven phá Tam Giang "xanh, sạch, đẹp," hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Bà Hoàng Ngọc Tường Vân, quản lý Dự án “Huế-Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” nhấn mạnh tuyến đường bích họa là biểu tượng của sự chung tay giữa chính quyền, người dân và du khách trong hành trình xây dựng một điểm đến du lịch bền vững.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này tiếp tục được chính cộng đồng và du khách gìn giữ, bảo vệ như một phần ký ức gắn bó với làng chài xinh đẹp.

Khi mỗi cá nhân có ý thức giữ gìn, những bức tranh không chỉ giữ được vẻ đẹp ban đầu, mà còn trở thành minh chứng sống động cho nỗ lực cộng đồng trong bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa./.

