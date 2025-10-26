Indonesia kêu gọi củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono kêu gọi các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục duy trì đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm của khối trong giải quyết các vấn đề nội khối cũng như ứng phó với những biến động toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ngày 25/10 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Sugiono nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN đã nhiều lần giúp khối vượt qua các thách thức với sự kiên định và quyết tâm.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia, vị thế trung tâm của ASEAN tiếp tục đóng đóng vai trò then chốt trong giải quyết bất đồng giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan vừa qua.

Cũng theo Ngoại trưởng Sugiono, nước Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia đã thúc đẩy đối thoại cởi mở và tham vấn, giúp Campuchia và Thái Lan nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói rõ Indonesia “ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc giám sát quá trình thực thi thỏa thuận và tôn trọng quyền tự chủ của các bên liên quan.”

Bên cạnh những vấn đề nội khối, Ngoại trưởng Sugiono cũng lưu ý rằng tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng và khó dự đoán, đặt ra nhiều thách thức mới đòi hỏi ASEAN phải nâng cao khả năng phản ứng và thích ứng nhanh hơn, tốt hơn. Vì thế, ông kêu gọi ASEAN tăng cường nền tảng thể chế để bảo đảm có thể ứng phó hiệu quả với các diễn biến quốc tế phức tạp.

Ông Sugiono đề xuất ASEAN tiếp tục củng cố vai trò và tính thời sự của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), một văn kiện nền tảng ra đời gần 50 năm trước, để văn kiện này tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của tình hình mới.

Ông kêu gọi các nước thành viên ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác chủ chốt, củng cố năng lực của Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR), đặc biệt trong các hoạt động nghiên cứu và sáng kiến thúc đẩy hòa bình khu vực.

Ngoài ra, ASEAN cũng cần mở rộng quan hệ đối ngoại một cách cân bằng, chiến lược và có chọn lọc, nhằm nâng cao năng lực thích ứng trước các thay đổi toàn cầu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia nhấn nhấn mạnh: “Hợp tác chung của ASEAN phải hướng đến mục tiêu: củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN giữa những biến động và bất định của thế giới.”

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nằm trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 diễn ra tại Kuala Lumpur. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tham dự hội nghị cùng với Ngoại trưởng Sugiono và Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế Airlangga Hartarto./.

