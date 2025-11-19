Khánh thành đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới ở Lạng Sơn

Ngày 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng nhấn mạnh, công trình đường kiểm tra cột mốc hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Lạng Sơn trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia xây dựng, củng cố tuyến biên giới.

Việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bảo Lâm trong công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng nêu rõ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực hỗ trợ Đồn Biên phòng Bảo Lâm và các đồn Biên phòng khác ở tỉnh.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đồng Đăng và Đồn Biên phòng Bảo Lâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phát huy hiệu quả mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và củng cố thế trận lòng dân.

Đồn Biên phòng Bảo Lâm được giao quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 15km với 41 cột mốc quốc giới. Hệ thống đường tuần tra và đường nhánh nối tới các cột mốc có độ dốc lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, tuần tra bảo vệ biên giới.

Thấu hiểu những khó khăn này, từ đầu tháng 11/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã huy động nguồn lực, hỗ trợ Đồn Biên phòng Bảo Lâm khảo sát, thiết kế và khởi công xây dựng các công trình đường kiểm tra cột mốc 1146/1, 1148, 1148/1, 1148/2 với tổng kinh phí hơn 420 triệu đồng. Các tuyến đường kiểm tra cột mốc còn lại đang được thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025.

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, cơ quan, ban ngành và nguồn lực xã hội hóa, đơn vị đã xây dựng 13 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài hơn 2.220m, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, quản lý và bảo vệ biên giới.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2022 đến nay, các đồn Biên phòng đã hoàn thành 333/459 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài khoảng 77km; hiện vẫn còn 126 đường với chiều dài 58km chưa được xây dựng./.

