Khỏe gan, khỏe thận không cần thuốc - chỉ cần 12 loại thực phẩm này

Gan và thận là hai cơ quan nội tạng đóng vai trò then chốt trong việc thải độc, lọc máu và điều chỉnh các chức năng sinh lý quan trọng của cơ thể.

Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, chế độ ăn uống không khoa học hay môi trường ô nhiễm có thể khiến gan và thận phải hoạt động quá tải, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tin vui là bằng cách điều chỉnh thực đơn hàng ngày với những thực phẩm tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể giúp “bộ đôi” này khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Dưới đây là 12 loại thực phẩm được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe gan, thận mà bạn có thể dễ dàng áp dụng vào thực đơn mỗi ngày.

1. Tỏi - "Vệ sỹ thầm lặng" cho gan, thận

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh, allicin và selenium có khả năng kháng viêm, chống oxy hóa mạnh. Tỏi giúp gan giải độc, giảm mỡ, đồng thời hỗ trợ thận lọc máu hiệu quả.

Cách dùng: Có thể thêm tỏi vào món xào, hoặc ăn tỏi ngâm giấm hoặc uống nước tỏi ấm pha mật ong vào buổi sáng cũng là cách giúp làm sạch gan thận nhẹ nhàng.

2. Rau lá xanh - Bộ lọc tự nhiên cho cơ thể

Các loại rau như rau bina, cải xoăn, cải bó xôi chứa nhiều vitamin A, C, E cùng chất chống oxy hóa và chất xơ giúp giảm tích tụ độc tố, hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm gánh nặng cho gan.

Cách dùng: Xào với tỏi, làm salad hoặc nước ép rau xanh mỗi ngày là lựa chọn tuyệt vời.

3. Các loại quả mọng - Tăng cường chống oxy hóa

Dâu tây, việt quất, mâm xôi giàu anthocyanins và vitamin C giúp giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương tế bào gan, thận do gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nam việt quất còn giúp cải thiện gan nhiễm mỡ.

Cách dùng: Ăn tươi, làm sinh tố hoặc thêm vào sữa chua buổi sáng.

Dâu tây giàu vitamin C giúp giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương tế bào gan, thận do gốc tự do. (Ảnh: Vietnam+)

4. Càphê - Lợi ích bất ngờ cho gan

Ít ai biết rằng càphê chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm men gan và nguy cơ xơ gan, ung thư gan. Uống càphê đều đặn còn hỗ trợ gan thải độc hiệu quả.

Cách dùng: Uống 1-2 ly càphê đen không đường mỗi ngày vào buổi sáng sau ăn hoặc trước 3 giờ chiều để tránh ảnh hưởng giấc ngủ.

5. Cá béo - Omega-3 cho gan khỏe, thận tốt

Cá hồi, cá ngừ chứa nhiều axit béo omega-3 giúp giảm viêm, giảm huyết áp và hạn chế tình trạng mỡ gan. Omega-3 cũng giúp bảo vệ chức năng thận trước các bệnh lý tim mạch.

Cách dùng: Ưu tiên cá hấp, áp chảo hoặc nướng, tránh chiên dầu mỡ.

Cá hồi béo giàu Omega-3 giúp bảo vệ chức năng thận. (Ảnh: Vietnam+)

6. Táo - Pectin làm sạch cơ thể

Táo chứa chất xơ pectin giúp giảm cholesterol, thải độc và làm nhẹ gánh nặng cho gan, đồng thời tăng cường khả năng lọc của thận.

Cách dùng: Ăn trực tiếp 1-2 quả/ngày, ép nước hoặc thêm vào món salad.

7. Súp lơ xanh - Thực phẩm giải độc hiệu quả

Súp lơ xanh giàu vitamin K, folate và các chất chống oxy hóa giúp cơ thể loại bỏ độc tố, giảm viêm gan và tăng khả năng lọc máu của thận.

Cách dùng: Luộc, hấp hoặc xào nhẹ với dầu oliu và tỏi.

8. Nghệ - “thần dược” chống viêm, bảo vệ gan

Nghệ chứa hoạt chất curcumin nổi tiếng với đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, giúp phục hồi tế bào gan, giảm men gan và hỗ trợ gan, thận thải độc.

Cách dùng: Thêm bột nghệ vào món canh, xào, hoặc pha nước nghệ mật ong ấm uống vào buổi sáng.

9. Dầu oliu - chất béo tốt cho gan, nhẹ thận

Dầu oliu giàu chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa giúp giảm mỡ gan, hỗ trợ chức năng lọc máu của thận và giảm viêm trong cơ thể.

Cách dùng: Trộn salad, ướp cá, hoặc xào nhẹ các loại rau xanh để tăng thêm hương vị và dưỡng chất.

10. Hạt óc chó - Chất béo tốt cho gan

Chứa chất béo lành mạnh, vitamin E và chất chống oxy hóa, hạt óc chó giúp giảm mỡ gan, tăng cường chức năng lọc và giải độc của thận.

Cách dùng: Ăn trực tiếp 5-7 hạt mỗi ngày hoặc trộn vào salad, sữa chua.

11. Dưa hấu - Thực phẩm giải nhiệt, thải độc

Dưa hấu chứa nhiều nước và citrulline giúp làm mát cơ thể, giảm áp lực cho thận và thúc đẩy quá trình lọc chất thải.

Cách dùng: Ăn trực tiếp, ép nước hoặc làm sinh tố cùng vài lá bạc hà.

Dưa hấu giúp làm mát cơ thể, giảm áp lực cho thận và thúc đẩy quá trình lọc chất thải. (Ảnh: Vietnam+)

12. Trà xanh - Thức uống bảo vệ gan

Trà xanh giàu catechin – chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm men gan và nguy cơ gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, cần sử dụng hợp lý để tránh tác dụng ngược.

Cách dùng: Uống 1-2 ly trà xanh ấm/ngày, tránh dùng khi bụng đói và trước khi ngủ.

Sức khỏe của bạn có thể được bảo vệ từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày. Một ly nước ép táo buổi sáng, vài lát cá hồi áp chảo, một đĩa salad rau xanh với dầu oliu vào bữa trưa hay bữa tối nhẹ thêm một chút nghệ, tỏi; tráng miệng bằng quả mọng…, những thói quen đơn giản ấy chính là món quà âm thầm dành cho gan và thận của bạn. Bắt đầu từ hôm nay, hãy yêu cơ thể mình hơn qua từng bữa ăn lành mạnh./.

