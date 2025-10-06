Khởi tố cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Chiều 6/10, tại họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (cũ) để điều tra tội "Nhận hối lộ."

Cùng vụ án, C03 khởi tố Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng đầu tư của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land; để điều tra tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bà Phan Thị Mỹ Thanh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Trong quá trình công tác, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 5/2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Tháng 12/2018, bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai./.

Công ty gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai phải trả nợ 421 tỷ đồng Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa đã tuyên buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hưng phải trả nợ cho Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) số tiền 421 tỷ đồng.