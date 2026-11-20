Triển lãm và chương trình trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm mở cửa đón khách xuyên suốt kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Chương trình triển lãm và trải nghiệm "Tinh hoa hội tụ" (2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã giúp du khách tận mắt xem và mua những sản phẩm thủ công tinh xảo, đặc sắc từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng như mây tre đan Phú Vinh, thêu Đông Cứu và gốm Bát Tràng.

Đây cũng là dịp để du khách gặp gỡ, giao lưu và trao đổi trực tiếp với nghệ nhân, thợ giỏi phía sau mỗi sản phẩm, qua đó hiểu thêm về những giá trị đã và góp phần làm nên bản sắc, tinh hoa vùng đất Thăng Long-Hà Nội.

Chương trình mở cửa từ nay đến ngày 3/1/2027, đón khách xuyên suốt hai dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)./.

40 năm đổi mới chính sách văn hóa: Hoàn thiện thể chế, tạo sức mạnh mềm quốc gia Sau 40 năm đổi mới chính sách văn hóa, tư duy lý luận đã có những bước tiến quan trọng, hệ thống chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện và vai trò của văn hóa ngày càng được khẳng định.