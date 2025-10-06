Kiểm tra hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả bão tại Bắc Ninh

Ngày 6/10, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó cơn bão số 11 tại tỉnh Bắc Ninh.

Để chủ động triển khai ứng phó với bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ trên các sông trong tỉnh để chỉ đạo, ứng phó; bố trí lực lượng trực tổng đài 112 theo quy định 24/24h để kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thành lập các đoàn công tác tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 tại các địa phương, đơn vị; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng, Quân khu I, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra…

Trước đó, ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 10, xác định đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão với tinh thần khẩn trương nhất, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường; xử lý dứt điểm các điểm bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

Trong đó, huy động lực lượng hơn 2.800 cán bộ, chiến sỹ cùng vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10; phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng ở cơ sở khẩn trương di dời người và tài sản Nhân dân ra khỏi vùng bị ngập đến nơi an toàn; tham gia hộ đê, giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra…

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Nhấn mạnh, sau bão số 10, đất đã ngậm đủ nước, trong khi bão số 11 gây mưa to dễ dẫn đến ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Phó Tư tư lệnh Quân khu 1 đề nghị tỉnh Bắc Ninh không chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó với bão.

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác dự tính dự báo về tình hình mưa lũ để người dân các khu vực chịu ảnh hưởng chủ động phòng tránh, di dời người và tài sản đến khu vực an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà trẻ em bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Vân Hà. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng Công an, hiệp đồng với bộ đội chủ lực của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm về đê kè, công trình thủy lợi, khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Có phương án hỗ trợ người dân trong di dời tài sản, thu hoạch lúa và hoa màu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa bão trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định, công tác phòng, chống thiên tai, nhất là bão lũ luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; phát huy vai trò của Ban Chỉ quy phòng thủ dân sự các cấp, chủ động các phương án ứng phó khi có tình huống mưa bão xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Đối với cơn bão số 11, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến của bão; xác định các trọng điểm ảnh hưởng do hoàn lưu bão gây ra để bố trí các lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động phương án cho học sinh nghỉ học khi có mưa bão.

Ngành nông nghiệp chủ động bơm tiêu, khơi thông dòng chảy đảm bảo chống úng ngập cho các khu đô thị, dân cư và các khu công nghiệp. Chỉ đạo, hỗ trợ người dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa và hoa màu, tránh thiệt hại; duy trì thông tin liên lạc, có phương án đảm bảo y tế, nhu yếu phẩm… cho nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa bão.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, trưa 6/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 11 thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Từ gần sáng đến 13 giờ trưa 6/10, khu vực tỉnh Bắc Ninh có mưa vừa, một số nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm. Dự báo từ ngày 6/10 đến hết ngày 7/10, các nơi trong tỉnh Bắc Ninh khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Thời gian mưa lượng lớn tập trung từ chiều tối ngày 6/10 đến sáng ngày 7/10; từ trưa chiều ngày 7/10 lượng mưa giảm dần./.

Bão số 11 suy yếu, Hải Phòng rút lệnh báo động số 1 trên các sông Trước diễn biến suy yếu của bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành công điện về việc rút lệnh báo động số 1 trên các sông thuộc địa bàn thành phố từ 8 giờ sáng 6/10.